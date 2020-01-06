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"القوى العاملة": ترخيص 65 مؤسسة تدريبية خاصة في 2019

الإثنين 06 يناير 2020 06:27 م بتوقيت مسقط

"القوى العاملة": ترخيص 65 مؤسسة تدريبية خاصة في 2019

 

مسقط – الرؤية

بلغ إجمالي المؤسسات التدريبية الخاصة المُرخصة في الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي 65 مؤسسة، مقسمة إلى 29 معهد تدريب، ومركز تدريب واحد و3  وحدات تدريبية و32 مكتب خدمات تدريب. كما تم ترخيص معهد تدريب واحد في ديسمبر الماضي، بحسب إحصائيات وزارة القوى العاملة.

ويشار إلى أنَّ المؤسسة التدريبية الخاصة هي التي يتم ترخيصها من وزارة القوى العاملة بموجب اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم490/2010، وتخضع للإشراف العام والمتابعة والتقييم والتصنيف والتصديق من المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج.

 

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