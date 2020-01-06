10 أسباب .. لماذا الشعب الفنلندي الأسعد في العالم؟

قال موقع "سايد" الأميركي إن هناك أسباب كثير جعلت فنلندا تتصدر ترتيب أسعد الدول في العالم، واستعرض الموقع في السطور التالية أسباب تصدر الشعب الفنلندي لترتيب الدول الأسعد في العالم.

1 تغمر الغابات حوالي 70%من أراضي فنلندا وينعم الفنلنديون بالراحة عند الذهاب إلى الغابة، لأنهم يشعرون بالحماية بين أحضان الطبيعة وبالهدوء والاسترخاء ويقضون وقتا طويلا في الهواء الطلق، ويمشون لمسافات طويلة ويركبون الدراجات بانتظام.

2 يُطلق على فنلندا اسم أرض الألف بحيرة، كانت ظهرت نتيجة للعصر الجليدي الأخير الذي انتهى منذ حوالي 10 آلاف عام، وتحتوي البحريات على ماء نقي يمكن شربه مباشرة ولا يتطلب معالجة إضافية.

3 يتلقى الآباء في فنلندا مخصصات للطفل تبلغ قيمتها حوالي 100 يورو شهريا (111دولارا) وترتفع هذه النسبة بشكل طفيف لكل طفل إضافي في الأسرة ويتواصل دفعها حتى يبلغ الطفل 17 عاما.

كما يتلقى الآباء عند ولادة أبنائهم صناديق كرتونية من الولاية تحتوي على جميع الأشياء الضرورية للطفل، مثل الملابس والحفاضات والألعاب وجميع المعلومات اللازمة عن الطرق الأمثل لرعاية الأطفال حديثي الولادة.

4 تمتاز فنلندا باقتصاد دائري، مما يجعل من الممكن استخدام جميع الموارد المتاحة للمجتمع مع إنتاج أقل قدر ممكن من النفايات، ويعاد تدوير 99% من النفايات الحضرية والأواني الزجاجية أو إرسالها إلى المحارق لتوليد الطاقة منها لاحقا.

5 تكمن خصوصية الشرطة الفنلندية في أنها تشكل هيكلا واحدا وليس هياكل عديدة منفصلة كما هو الحال في معظم دول العالم، وذلك بهدف التصدي إلى المحاولات المحتملة لأي مجموعة من الدوائر الحاكمة للسيطرة على الشرطة والتأثير عليها.

وأظهرت التجربة أن هذا الإجراء كان أحد أفضل قرارات الحكومة الفنلندية، لأنه تبين أن حوالي 90% من الشعب الفنلندي يثقون بالشرطة.

6 أكد الموقع أن الرياضة تعتبر جزءا لا يتجزأ من حياة الفنلنديين، وأن الدولة ابتكرت بالإضافة إلى الألعاب الرياضية المعروفة مسابقات جديدة مثل حمل الزوجة ورمي الهواتف المحمولة وصيد البعوض ولعب الغيتار في الهواء ورمي الحذاء.

7 اعتبرت فنلندا أول دولة في العالم تُدرج قانونا يضمن حق كل مواطن في التمتع بالإنترنت في قائمة الحقوق المدنية، وألزمت الحكومة رسميا مورّدي الإنترنت بتزويد السكان بخدمة إنترنت فائقة السرعة، لأنها تدرك مدى أهمية هذه الخدمة في الحياة المهنية.

8 أقرت فنلندا بعض القوانين التي تكافئ الآباء الذين يقضون معظم الوقت في رعاية أبنائهم، ويمكن أن تستمر إجازة الأبوة لمدة تسعة أسابيع يتمتع خلالها الآباء بحوالي 70% من متوسط رواتبهم طيلة هذه الفترة.

وخلافا لما هو متداول، أصبحت فنلندا أول دولة في العالم يتولى فيها الآباء الدور الأكبر في رعاية أطفالهم.

9 يستهلك كل مواطن فنلندي 26.5 رطلا من القهوة سنويا، وتعتبر استراحة القهوة في العمل أو في المدرسة أمرا مقدسا بالنسبة لكل فنلندي لذلك ينبغي أن يخصص لها دائما القدر الكافي من الوقت.

10 يعتبر التدريس في فنلندا من أفضل البرامج في العالم وهو مجاني لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي.