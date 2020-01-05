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بـ 117 عاما

اليابانية تاناكا تحتفظ بالرقم القياسي كأكبر مُعمرة في العالم

الأحد 05 يناير 2020 08:22 م بتوقيت مسقط

اليابانية تاناكا تحتفظ بالرقم القياسي كأكبر مُعمرة في العالم

 

طوكيو- رويترز

احتفظت اليابانية كين تاناكا برقمها القياسي المُسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر شخص مُعمر في العالم باحتفالها بعيد ميلادها رقم 117 في دار للرعاية بفوكوكا في جنوب اليابان.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة تي.في.كيو المحلية تاناكا وهي تحتفل بعيد ميلادها أمس الأحد في حفل حضره العاملون في دار الرعاية وأصدقاؤها. وأخذت تاناكا، التي ولدت في الثاني من يناير، قضمة من الكعكة الكبيرة لعيد ميلادها. وقالت بعدها وهي تبتسم "لذيذة. أريد المزيد". وذكرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أنه تأكد في العام الماضي أن تاناكا هي أكبر مُعمر على وجه الأرض ببلوغها عمر 116 عاماً و66 يوماً في التاسع من مارس. وعمر تاناكا القياسي يعد رمزا على التنامي السريع لعدد السكان المعمرين في اليابان الذي يُصاحبه انخفاض في معدل الإنجاب مما يثير مخاوف بشأن تقلص القوى العاملة وآفاق النمو الاقتصادي في المستقبل، وتقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليابانية إن عدد المواليد في البلاد تراجع بنسبة 5.9 في المئة العام الماضي إلى أقل من 900 ألف مولود لأوَّل مرة منذ بدأت الحكومة تسجيل البيانات في عام 1899.

وذكرت موسوعة جينيس أن تاناكا ولدت غير مكتملة النمو في عام 1903 وتزوجت من هايديو تاناكا في عام 1922. وأنجبت المرأة وزوجها أربعة أطفال وتبنوا طفلاً خامساً.

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