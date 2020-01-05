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أهالي بدبد يطالبون بصيانة "فلج السخنة"

الأحد 05 يناير 2020 06:49 م بتوقيت مسقط

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بدبد - الرؤية

 

ناشد أهالي  السخنة بولاية بدبد وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ببلدية بدبد، صيانة فلج السخنة القديم بعد أن مضى على جفافه أكثر من 40 عامًا.

وقال محمد بن حميد الرحبي، وكيل فلج السخنة، إننا بحاجة إلى صيانة الفلج بشكل ضروري، ولابد من صيانته وتأهيله ليسقي النخل والمزروعات المختلفة.

وأضاف الرحبي، أن الفلج مضى على جفافه، وانقطاعه عن الجريان  أكثر من  ٤٠ عاماً  حسبما ذكر الآباء والأجداد من ساكني البلد، فالبئر محفور لمساعدة فلج السخنة، وفي عام ٢٠١٥ قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة ببلدية بدبد بالمديرية العامة بنزوى بإجراء صيانة وشق ساعد جديد من البئر المساعدة للفلج إلى القديم بنظام(غراق فلاح).

 

وأشار الرحبي، إلى أنهم سبق وأخطروا الجهات المختصة عام ٢٠١٦، وردت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في ذلك الوقت بأن الصيانة  السابقة لم تمض عليها   ٥سنوات، والآن قد  اكتملت الفترة المحددة ولايوجد ما يمنع عمليات الصيانة.

 

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