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مارس القادم .. جامعة السلطان قابوس تنظم مؤتمرًا حول إدارة البحث العلمي

الأحد 05 يناير 2020 06:44 م بتوقيت مسقط

مارس القادم .. جامعة السلطان قابوس تنظم مؤتمرًا حول إدارة البحث العلمي

مسقط - العمانية

 

 تُنظّم جامعة السلطان قابوس في شهر مارس2020م، المؤتمر الدولي لإدارة البحث العلمي بالتعاون مع مجلس البحث العلمي وجامعة قطر.

ويهدف المؤتمر للاستفادة من نتائج البحوث، وتوجيه البحث العلمي نحو إيجاد حلول لمشكلات المجتمع والتوسع في برامج تمويله ونشر ثقافة البحث العلمي لدى المؤسسات الصناعية.

ويسعى المؤتمر إلى تبادل أفضل الممارسات في إدارة البحث العلمي إقليميًّا ودوليًّا، وتحديد التحديات والقضايا التي تواجه هذه الإدارة وسُبُل مُعالجتها، بالإضافة إلى التعرف على الممارسات الدولية لقياس ومراقبة جودة البحث العلمي وتأثيره على المجتمع.

وتشمل مجالات المؤتمر الذي يأتي برعاية من مجموعة نماء والمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: جودة الممارسات المستخدمة في إدارة البحث العلمي وكفاءتها من حيث الإدارة المركزية

واللامركزية، وإدارة برامج البحوث والتحديات التي تُواجهها، ومسؤولية المشاريع البحثية التي تشمل أخلاقيات البحث العلمي والجوانب القانونية للبحث العلمي.

ويناقش المشاركون في المؤتمر آلية بناء القدرات البحثية، والتطوير المهني في البحث العلمي، وتحديد الكفاءات البحثية المطلوبة للقيام ببحوث ناجحة، وأثر البحث العلمي وفاعليته من خلال تطوير رؤية واستراتيجية بحثية للمؤسسات، والنشر الفعَّال للبحوث وتأثيره، وربط الباحث مع القطاع الصناعي بما يعود بالنفع على المجتمع.

 

 

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