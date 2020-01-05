36% زيادة في حجوزات مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال 2019

مسقط – الرؤية

قال المهندس سعيد بن سالم الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض إن العام 2019 كان حافلا بالإنجازات بفضل جهود فريق عملنا ليصل المركز خلال فترة قصيرة إلى مستواه من التميز. ومع بدء تنفيذ استراتيجية "رؤية عُمان 2040" وزيادة وعي الشركات بأهمية صناعة المؤتمرات وعوائدها المالية، أصبح مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أيقونة بارزة في المشهد الحضري للسلطنة ومساهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وخلال 2019، استضاف المركز أكثر من 230 فعالية مختلفة، مع زيادة في الحجوزات بنسبة 36% مقارنة بعام 2018. كما نجح في استقبال أكثر من 800000 زائر من أكثر من 100 جنسية مختلفة في ساحات عرض بلغت أكثر من 105000 متر مربع. وتماشياً مع استراتيجية السلطنة في تعزيز قطاع السياحة، يسعى مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض لتحقيق "رؤية عُمان 2040" للسياحة، ووضع اسم السلطنة على خارطة أهم الوجهات المنظمة للفعاليات في العالم.

ويواصل مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض دعم أجندة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين آليات تحقيق الاستدامة عبر الترويج لها عالمياً وتسهيل حركة السياحة محلياً ودولياً. وخلال العام الماضي استضاف المركز حوالي 13 فعالية حيَة، وفاز باستضافة 27 مؤتمر دولي، لتكون شهادة بارزة على إمكانياته اللامحدودة والتي استطاع ترجمتها إلى حقيقة ملموسة خلال 3 سنوات. ويعكس هذا النجاح الرؤية الثاقبة لشركة عُمران كذراع تنفيذي فاعل للنهوض بالقطاع السياحي وتطوير مشروع مدينة العرفان وجعل السلطنة كمركز لسياحة الأعمال لتعزز الاقتصاد الوطني وتجذب المواهب المحلية وتطورها.

ويفخر المركز بإتمام مسرح مدينة العرفان وتشغيله بشكل كلي، متيحاً عالمًا جديدًا من الفرص والإمكانات. ويتسع المسرح الفني لـ 3200 شخصاً ليكون الأول من نوعه في السلطنة. وخلال ثلاثة أشهر منذ تشغيله لأول مرة، استطاع المسرح أن يستضيف كبرى الفعاليات، بما في ذلك 10عروض حية والعديد من حفلات التخرج المرموقة. وبسقف استلهم تصميمه المعماري من وردة السلطان قابوس، سيحفز المسرح صناعة المؤتمرات في السلطنة كوجهة مثالية لاحتضان شتّى أنواع الفعاليات بمختلف أحجامها.

وبالإضافة إلى مسرحه المكتمل والمجهز بأحدث التقنيات لاستضافة حفلات التخرج والعروض الضخمة، يُطل مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض على حدائق ومناظر خلابة تلبي احتياجات مختلف الشركات والمؤسسات الراغبة في إقامة المناسبات كالاجتماعات، والمؤتمرات، وحفلات العشاء. وبفضل فريق العمل المتفاني لتقديم تجربة لا نظير لها للضيوف ومنظمي الفعاليات، استطاع المركز والذي شُيِّد على طراز عالمي في بيئة فريدة من نوعها ومُطلة على محمية طبيعية، وبمقُرْبُةٍ من مطار مسقط الدولي، أن يثبت قدراته في صناعة مستقبل الفعاليات والأعمال في السلطنة.