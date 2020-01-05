جلالة السلطان ينعم بميداليتي الثناء السلطاني والخدمة الممتازة لعدد من ضباط الشرطة

مسقط - الرؤية

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – فأنعم بميداليتي الثناء السلطاني والخدمة الممتازة على عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية.

وبهذه المناسبة قلد معالي الشيخ/ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء الميداليات في الاحتفال الذي أقيم بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بمناسبة الخامس من يناير يوم شرطة عمان السلطانية.

وهنأ معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء الضباط بهذا الإنعام، مشيراً إلى أنه يأتي حرصاً من جلالته - حفظه الله - على تثمين الجهود المتواصلة لأبنائه منتسبي شرطة عمان السلطانية لرفعة هذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة - القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه .

كما قلد معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء ميدالية الكفاءة لعدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية، وكرّم عدداً آخر ممن قضوا فترة طويلة في الخدمة .

وتحتفل شرطة عمان السلطانية، بيومها السنوي الذي يصادف الخامس من يناير من كل عام وبهذه المناسبة أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى حفل تخريج دورات من الضباط المرشحين برعاية معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء.