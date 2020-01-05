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شيخة السبال

الأحد 05 يناير 2020 08:51 ص بتوقيت مسقط

شيخة السبال

 

عادل الكلباني| سلطنة عمان

 

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا)...

( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)...

وفي غمرة احتضارها جمعت شيخة السبال أولادها إليها، ورغم سكرات الموت كانت تنظر إليهم مبتسمة فخورة بما سيقدمه أولادها للوطن من تضحية وفداء قالت: وأسى الرحيل يقطر من عينيها دمعة حزن:

إني سأترك الدنيا بعد قليل، وإني ملقية لكم بنصائح من ذهب فمن عمل بها فاز في دنياه... وآخرته بأمر ربه...  ومن لم يعمل بها فليذق ما يأتيه من عصيان.

تلونوا كالحرباء في كل موسم حتى يراكم الناس قوس قزح لهم... اسلخوا جلودكم كالأفاعي حسب طقوس الربح والخسارة، ارفعوا أشرعتكم في كل بحر للنجاة من كل عاصف.. عليكم أن تطفوا بمالكم من صفة الموج لتصلوا إلى بر الأمان ولا يعنيكم من سقط في القاع أو أخذته العاصفة..

إذا رأيتم السافل قد بلغ منصبًا لن تبلغوه فتقربوا منه حتى ولو استطاع أحدكم، أن يمسح حذاءه فليفعل..

قبِّلوا يديه كالعبيد، حتى تقطفوا الشجرة، إنكم لن تتذوقوا حلاوة الوطن ونكهته إلا بهم، واتركوا عنكم حكايات ألف ليلة وليلة في الضمير والكرامة والحرية والشهامة فهذه إنشاءات كتابية لا وجود لها إلا في  قاموس الضعفاء الذين لا يملكون من الأمر شيئا....

 وارفعوا السفلة واللصوص والطغاة إلى عليين وأكدوا لهم بأن السماء لا تمطر إلا بإذن منهم وإن فرحتهم على الناس نور مبين وإن غضبهم عتمة ليل لا فجر له...

زينوا لهم أن الشجاعة ما فعلوه، هللوا لكل كلمة تُقال منهم، فما ينطق هؤلاء عن هوى، واجعلوهم يؤمنون بما تقولون وثبتوا مايهتفون به من حكمة في قلوب الناس، فإن الناس تؤمن بما تقوله الرصاصة والسجان..

حتى تصير عقيدة لهم، الخارج عن ملتهم كافر، ولا تصاحبوا الأحرار الذين يدّعون أن الوطن مُلك  للجميع – فإن ذلك شرك لا يرضاه الله -  وإن حريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم فوق كل اعتبار، فهؤلاء لا يُجيدون إلا الكلام المنمق والشعارات البراقة كالسراب والشعر الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع...

هؤلاء الضالون لن يصلوا بكم إلا إلى السجن والموت والمنافي، فروا منهم فراركم من الجذام، لا تستمعوا إلى المواعظ التي تعود بكم إلى الوراء ألف سنة، وكونوا لهذا الوطن خير خلف لخير سلف كالمطية تُقاد من راكب عن راكب بسلام...

ولم  تُكمل شيخة السبال وصيتها كاملة، فقد استاء عزرائيل من ضياع وقته واستل روحها ومضى غير عابيء ببكاء أولادها الذين سيكونون في قادم الأيام أبناءً بررة بأمهم العظيمة...

...........

هامش:

من مجموعته القصصية الجديدة قيد الكتابة (شيخة السبال) والتي يصف فيها الكاتب كيف أن العربي بكثرة طغاته ولصوصه وسماسرته وسجانيه تحول عكس نظرية دارون في أصل الأنواع  من مرحلة الإنسان إلى مرحلة القرود.

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