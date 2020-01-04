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"أرامكو" تستضيف مؤتمرًا لتكنولوجيا البترول.. 13 يناير

السبت 04 يناير 2020 08:13 م بتوقيت مسقط

"أرامكو" تستضيف مؤتمرًا لتكنولوجيا البترول.. 13 يناير

 

الظهران - العمانية

 

تستضيف شركة أرامكو السعودية في الظهران فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لتكنولوجيا البترول، في 13 يناير، وعلى مدار 3 أيام.

ويعد المؤتمر حدثًا مهمًا في مجال صناعة النفط والغاز، وسيشهد هذا العام مشاركة مجموعة من قادة الفكر العالميين والمديرين التنفيذيين من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية والمسؤولين الحكوميين إلى جانب أكثر من 8000 مشارك وزائر للتعرف على التقنيات الجديدة والناشئة، من خلال النقاش مع المتخصصين وصناع القرار في مجال الطاقة من مختلف أنحاء العالم.

ويصاحب المؤتمر معرض تبلغ مساحته 6900 متر مربع ويضم أكثر من 250 شركة تعرض أحدث المنتجات والتقنيات. ويركز المؤتمر على نشر التكنولوجيا الجديدة والحالية وأفضل الممارسات والأنشطة متعددة التخصصات المصممة للتأكيد على أهمية القيمة وزيادة قيمة الأصول.

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