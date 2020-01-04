السبت, 04 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

طائرتنا.. متى ستلحق؟!

السبت 04 يناير 2020 08:08 م بتوقيت مسقط

طائرتنا.. متى ستلحق؟!
أحمد السلماني

أحمد السلماني
المزيد من المقالات
طائرتنا.. متى ستلحق؟! فنجاء ينشّط ذاكرته ماذا يعني أن تتوج بكأس جلالته للشباب؟!! الكرة العمانية تحتاج إلى الميدان أم اللجان؟!!

أحمد السلماني

أثارتْ تغريدة لي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردودَ فعل كثيرة حول مشاركة عدد 6 أندية فقط في دوري الكرة الطائرة، من أصل 44 ناديا؛ لأكتشف بعد ذلك أنها بدوري الدرجة الأولى، وأن هناك دوري للدرجة الثانية تشارك به أندية أخرى.. اتحاد اللعبة نفسه لا يستطيع تحديدها، ولا يملك ضمان ديمومة مشاركتها؛ إذ إنَّ هذا الموسم تُشارك بدوري الأولى مثلا 6 أندية، لينسحب نادٍ ويأتي آخر لدواعٍ مادية بحتة؛ وبالتالي فالمشاركة محدودة.. هنا علينا أن نُدرك حقيقة أنَّ وضعَ اللعبة غير مستقر، وتتراجع، ومنظومتها بكل مفاصلها من وزارة واتحاد وأندية سبب مباشر في هذا التراجع والفشل في الحضور.

جُهود كبيرة ومضنية قام بها اتحاد الطائرة من أجل ضمان حضورها محليًّا ودوليًّا. أما محليًّا فطالما أن المشاركة في المسابقات بهذه المحدودية، ونعتمد في اكتشاف المواهب وصقلها على مراكز إعداد الناشئين، فهذا يعني أنَّ العمل في هذه الرياضة يسير في اتجاه غير سليم، ويستوجب مراجعته. أما دوليا، فإنَّ النقطة المضيئة في الرياضة تتمثل في "طائرة الشواطئ"؛ حيث الحضور العماني اللافت لوجود لاعبين على قدر عال جدا من الخبرة، ولا أعلم إلى متى سيستمرون؟ وهل هناك روافد أخرى للمستقبل؟ اتحاد الرياضة وحده يعلم ذلك، وبالنسبة للصالات فإننا خليجيا وعربيا لم نتمكن من تجاوز المركز الثالث في أحسن الأحوال حتى في مشاركاتنا على مستوى الفئات السنية، وقاريًّا فإنَّ آخر مشاركة لنا كانت في البطولة الآسيوية حققنا بها المركز الثالث عشر.

هنا.. علينا أن نُدرك يقينا أنَّ العملَ في منظومة كرة الطائرة لدينا يحتاج إلى إعادة نظر، اتحاد الرياضة يعمل وفق الإمكانيات المتاحة، والتي تقوقع في إطارها، ورفض أن يخرج بأفكار خارج الصندوق، من أجل رفد خزينته بما يُمكنه من توسيع قاعدة اللعبة وانتشارها، ووحده لا يستطيع أن يضع حلولا سحرية، بل لابد من تكاتف باقي الجهات ذات العلاقة وخاصة الأندية في إعادة تفعيل الكرة الطائرة، خاصة مع انتشار الصالات والقاعات الرياضية بالأندية وأخرى ستسلم قريبا.

هدر هائل من الأموال يذهب في برامج لا نرى لها جدوى من الناحية التنافسية للرياضة العمانية، وعلى الوزارة أن تُعيد النظر فيها وفي الإستراتيجية التي تسبَّبت في التراجع المريع لرياضتنا، وأنَّ تُوجَّه هذه الأموال وتُصرف في إعادة بناء منظومة الرياضة العمانية.

وأتمنَّى على اتحاد الكرة الطائرة أن يطلع على تجارب الآخرين في تطوير اللعبة لديهم، وما إيران عنا بعزيزة أو بعيدة، ومن ثم رفع تصورهم للوزارة واللجنة الأولمبية وسيحظى بالدعم لهذه الرؤية الجديدة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 أغسطس 2017

طائرتنا حلَّقت بالناشئين

المزيد

06 أغسطس 2018

طائرتنا الشاطئية تحرز ذهبية وبرونزية البطولة العربية بالمغرب

المزيد

01 ديسمبر 2018

طائرتنا الشاطئية تتأهل لدور الثمانية في بطولة أسباير ماسترز بالدوحة

المزيد

كتاب آخرين

حَمَد الرحبي

كاتب

محمد بن رضا اللواتي

كاتب ومدير الموارد البشرية بمؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر

سعيد الشعيلي

كاتب

عبيدلي العبيدلي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شرطة عمان السلطانية تحتفل بذكرى "الخامس من يناير" بتجديد العهد والولاء للمضي في حفظ الأمن

المحليات - شرطة

نائب محافظ ظفار يتفقد الخدمات والمشاريع التنموية بولاية المزيونة

المحليات - أخبار

ارتفاع معدلات الجرائم السيبرانية يستدعي ضرورة تكاتف أفراد ومؤسسات المجتمع

المحليات - شرطة

المقدم منصور الرحبي: 35 نظاما فرعيا في "بيان" لتعزيز الإجراءات الجمركية وزيادة التبادل التجاري

المحليات - شرطة

العمري لـ"الرؤية": "المركزي" يشجع الاندماجات المصرفية لمواجهة المخاطر وتمويل النشاط المتنامي

الاقتصاد - محلي

رصد حالة جوية شمال السلطنة وتوقعات بأمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة