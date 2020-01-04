شبابية الرستاق تستقبل 2020 بـ"ليكن عاماً مُختلفاً"

الرستاق - طالب المقبالي

نظمت اللجنة الشبابية بنادي الرستاق، حلقة تدريبية في مجال التحفيز والتخطيط بعنوان ليكن عاماً مختلفاً، وذلك بالتزامن مع بداية العام ٢٠٢٠ لتكون حافزا للانطلاق نحو طموحات كبيرة ومميزة.

قدم الحلقة المدرب فارس بن محمد العوفي وذلك في قاعة نادي الرستاق، واشتملت على عدة محاور منها استعراض تجارب عالمية ناجحة ومُلهمة، كما تضمنت تدريبات عملية قام بها المشاركون الذين زاد عددهم عن ٣٠ مشاركاً ومشاركة.

وتناولت الحلقة جوانب القيادة والإدارة من خلال العمل بشكل فريق واتحاد مع المجموعة للوصول إلى الهدف المأمول منبهاً لأهمية أن يكون عام ٢٠٢٠ عاماً مُختلفاً من خلال الهمم، والأهداف المرسومة والإصرار على تحقيقها وتطوير المعارف.