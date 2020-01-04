السبت, 04 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

من يدير الملف الاقتصادي؟

السبت 04 يناير 2020 07:39 م بتوقيت مسقط

من يدير الملف الاقتصادي؟
خلفان الطوقي

خلفان الطوقي
المزيد من المقالات
من يدير الملف الاقتصادي؟ هل سينجح مركز التشغيل فيما لم ينجح فيه الآخرون؟ الحل السحري لمعضلة التوظيف ضرورة وجود الفكر الاقتصادي والاجتماعي

خلفان الطوقي

كما هو معلوم، ألغيت وزارة الاقتصاد الوطني في عام 2011، فمن يدير الملف الاقتصادي في الوقت الحالي؟ منذ ذلك الحين لا يمكن أن تحدد جهة واحدة وتشير إليها وتقول إنها تدير الملف الاقتصادي في عمان بالكامل.

فهل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة هو المعني بالملف الاقتصادي؟ أم مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الاقتصادية، أم وزارة التجارة والصناعة، أم وزارة المالية، أم البنك المركزي العماني، أم المجلس الأعلى للتخطيط، أم جهاز الضرائب، أم الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، أم الهيئة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، أم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أم وزارة القوى العاملة، أم مجموعة أسياد من خلال الموانئ أم المناطق الحرة أم مجلسا الشورى والدولة من خلال أعضائه أو على الأقل لجانهما الاقتصادية.. أم من بالضبط؟

يتضح مما ذكر أعلاه أنّ هناك جهات كثيرة من التي ذكرت أو لم تذكر تؤثر في الملف الاقتصادي بشكل أو آخر، فبالرغم من كثرة الجهات التي ذكرت، لكن لا يمكن أن يقال إنّ هذه الجهة أو تلك هي من يدير الملف الاقتصادي في البلاد، أو يشار إلى جهة معينة ويقال إنّها أكثر الجهات "تأثيرا" في الملف الاقتصادي، فهل تقاسم وتشتت الملف الاقتصادي بين عشرات الجهات من صالح عمان واقتصادها على المدى الحالي والمتوسط والبعيد؟ ألم يحن الوقت لنتساءل أين "مرجعية" القرارات الاقتصادية؟

تعدد الجهات يشجع المتتبع والمهتم على التحليل والتفكير بصوت عالٍ وطرح عدد من الأسئلة وأهم هذه الأسئلة: ترى من يدير الملف الاقتصادي؟ وهل تعدد الجهات مجدٍ أو مرهق لميزانية الدولة؟ وهل تعدد هذه الجهات يساهم في دعم القرارات الاقتصادية أو يعرقل سرعتها ويزيد من بيروقراطيتها؟ هل يوجد في دول الخليج العربي أو الدول العربية أو في العالم مثل هذا التعدد أو أنّه خصوصية عمانية خالصة؟ ألا يمكن دمج بعض الجهات ببعض لتكون أقوى وأسرع وأكثر رشاقة وتركيزا وتمكينا؟ هل هذه الجهات والهيئات تعمل في تناغم وانسجام وتنسيق وتخدم الملف الاقتصادي، أو أنّ تعددها يجعل الصلاحيات والمسؤوليات تتداخل وتتشابك في بعضها البعض وتتعقد الإجراءات والمعاملات ومع الوقت تكون مقاومة وغير قادرة أو مساهمة لأي تغير صحي ومفيد للمصلحة العامة والاقتصاد على وجه الخصوص؟ ألا تتوقعون أنّ تعدد هذه الجهات يجعل من رؤساء وحداتها متشبثين بآرائهم محاربين لبقاء وحداتهم على قيد الحياة، ولا يهمهم طرح أفكار الاندماج أو الإلغاء أو التقليص، فتتحول أهدافهم مع الوقت للبقاء والاستمرار وليس لمصلحة البلاد؟

التساؤلات والتفكير بصوت عال هدفه محاولة معرفة الجهة التي تدير الملف الاقتصادي أولا، وهل تعدد أو تقليص الجهات هو الخيار الأفضل لدعم الملف الاقتصادي، وهل جميع هذه الجهات لديها معرفة كاملة بأهمية تواجدها وكيفية خدمتها للملف الاقتصادي من خلال تطوير تشريعاتها إجراءاتها ولوائحها التنفيذية وأنظمتها الإلكترونية بما يتناسب والتغيرات الميدانية المتسارعة، هذه الأسئلة تكون "مشروعة" ونحن مقبلين على تطبيق رؤية عمان 2040، ودخولنا "طوعا" في تحقيق الأهداف الأممية للأمم المتحدة 2030، وقبولنا التحدي العالمي من خلال تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، كل ذلك يجعل مسؤولية متخذي القرارات وراسمي السياسات تقيم جدوى القرارات البشرية بين فترة وأخرى خاصة فيما يتعلق بالملفات الهامة والحيوية كالملف الاقتصادي الذي بكل تأكيد يؤثر على باقي الملفات في البلاد.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 ديسمبر 2015

سامي السعيدي.. الملف الغامض

المزيد

12 مايو 2015

السعيدي يطلق شارة بدء نظام الملف الوطني الصحي الإلكتروني "نهر الشفاء"

المزيد

30 سبتمبر 2017

أمريكا تجس نبض كوريا الشمالية للحوار.. وجولة ترامب في آسيا ستركز على الملف

المزيد

09 أبريل 2015

بن علوي: إيران وأمريكا حريصتان على إطلاع السلطنة على تطورات مفاوضات الملف النووي الإيراني

المزيد

كتاب آخرين

فيصل الحضرمي

كاتب

مدرين المكتوميّة

كاتب وصحفي

د. واصل القعيطي

كاتب

يوسف بن علي البلوشي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شرطة عمان السلطانية تحتفل بذكرى "الخامس من يناير" بتجديد العهد والولاء للمضي في حفظ الأمن

المحليات - شرطة

نائب محافظ ظفار يتفقد الخدمات والمشاريع التنموية بولاية المزيونة

المحليات - أخبار

ارتفاع معدلات الجرائم السيبرانية يستدعي ضرورة تكاتف أفراد ومؤسسات المجتمع

المحليات - شرطة

المقدم منصور الرحبي: 35 نظاما فرعيا في "بيان" لتعزيز الإجراءات الجمركية وزيادة التبادل التجاري

المحليات - شرطة

العمري لـ"الرؤية": "المركزي" يشجع الاندماجات المصرفية لمواجهة المخاطر وتمويل النشاط المتنامي

الاقتصاد - محلي

رصد حالة جوية شمال السلطنة وتوقعات بأمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة