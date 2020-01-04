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"#الحرب_العالمية_الثالثة" يتصدر "تويتر"

السبت 04 يناير 2020 04:16 م بتوقيت مسقط

"#الحرب_العالمية_الثالثة" يتصدر "تويتر"

الرؤية - خاص

تصدر هاشتاج يحمل (#الحرب_العالمية_الثالثة)، مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي على "تويتر".

وقد تم رصد تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، في العاصمة العراقية بغداد أمس الجمعة.

وحذر مغردون من توابع الخطوة على الصراع بين أمريكا وحلفائها وإيران ودول الشرق الأوسط.

وتنوعت التغريدات بين المعبرين عن فرحتهم وسعادتهم بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وبين المبدين تخوفهم مما قد يحدث نتيجة ردّة فعل إيران الغاضبة، فيما كانت أغلب الردود تشير إلى احتمالية حرب عالمية ثالثة على الأبواب.

وكانت غارة جوية أمريكية، استهدفت أمس الجمعة، موكب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتلهما إلى جانب سقوط ثمانية قتلى آخرين.

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