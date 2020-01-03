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بماذا غرد ترامب بعد اغتيال قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني ؟

الجمعة 03 يناير 2020 02:06 م بتوقيت مسقط

بماذا غرد ترامب بعد اغتيال قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني ؟

 

عواصم - الوكالات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد تارمب، تغريدة تحتوي على العلم الأمريكي فقط، دون أي تعليق، بعد الإعلان عن مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب "كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

من جهته أكد الحرس الثوري الإيراني، مقتل سليماني بغارة أمريكية شنتها مروحيات في بغداد.

هذا واعتبر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اغتيال الجيش الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني عملا إرهابيا، وحمل واشنطن جميع عواقب هذه "المغامرة المارقة".

كما أعلن مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا اليوم الجمعة، تعقيبا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية، أن من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي قد أعلن فجر الجمعة، مقتل سليماني مع عدد من قياديي الحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية أمريكية استهدفتهم في طريق مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.

 

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