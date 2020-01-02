الخميس, 02 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
17 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

عَقَارِبُ مُتَسَامَّةٌ

الخميس 02 يناير 2020 08:45 ص بتوقيت مسقط

عَقَارِبُ مُتَسَامَّةٌ

 

د. محمد جمال صقر| مصر

 

عَقْرَبُ الْغَضَبِ

أُرِيدُ وَأَسْتَحْيِي وَكَيْفَ وَلَمْ تَعُدْ بِقَلْبِيَ لِلْغُفْرَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ

 

عَقْرَبُ الْإِثْقَالِ

عَلَى مَن حَمَاكَ الثِّقْلَ تُثْقِلُ عَامِدًا فَهَبْهُ تَحَامَاهُ فَمَا كُنْتَ فَاعِلَا

 

عَقْرَبُ الرِّيَاءِ

إِذَا مِلْتُ عَنْ فِكْرِي لِفِكْرِكَ أَبْتَغِي ثَنَاءَكَ فَلْتَقطَعْ مِدَادَ خَوَاطِرِي

 

عَقْرَبُ التَّمَيُّزِ

وَلَيْسَ بِهَا مِنْ مَيْزةٍ غَيْرَ أَنَّها إِذَا قُلْتُ لَمْ تَسْمَعْ وَإِنْ غِبْتُ تَشْهَدِ

 

عَقْرَبُ الْوَهْمِ

إِذَا مَا رَآهُ دُونَهُ وَهْوَ فَوْقَهُ فَيَا بَهْجَةً بِالْوَاهِمِ الْمُتَكَبِّرِ

 

عَقْرَبُ الدَّعْوَى

تَخَاذَلَ مَنْ يَحْمِيهِ عِنْدَ التَّشَاعُرِ فَأَدْبَرَ يَسْتَرْضِي الْوَغَى بِالتَّنَاثُرِ

 

عَقْرَبُ الْحِيلَةِ

يُجَاهِلُنِي وَالْجَهْلُ أَخْبَثُ حِيلَةٍ فَمَنْ ذَا بِإِبْغَاضِي الْمُمَارَاةَ غَرَّهُ

 

عَقْرَبُ الْمَرَارَةِ

تَظَلُّ حَلَاوَاتُ التَّجَاهُلِ عَلْقَمًا يُخَالِطُ فِي قَلْبِ الْمُجَاهِلِ سِرَّهُ

 

عَقْرَبُ الْحَرَامِ

حَرَامٌ عَلَى النَّحْوِيِّ نَهْجُ مَجَازِهِ حَلَالٌ عَلَى الْأَفْدَامِ مِنْ كُلِّ نَاقِدِ

 

عَقْرَبُ التَّوَافُقِ

إِذَا خَرِبَ الدُّكَّانُ فَانْظُرْ فَقَدْ تَرَى هُنَالِكَ سِنَّوْرًا وَفَأْرًا تَوَافَقَا

 

عَقْرَبُ التَّحَاجُزِ

إِذَا سَلِمَ الْأَغْنَامُ فَانْظُرْ فَقَدْ تَرَى هُنَالِكَ ضِبْعَانًا وَذِئْبًا تَحَاجَزَا

 

عَقْرَبُ الْحَيْرَةِ

إِذَا حَارَ رَبُّ الدَّارِ فِي أَصْلِ دَارِهِ فَأَنَّى لِمَرْبُوبِيهِ بَعْدُ صِيَانُهَا

 

عَقْرَبُ الْحُكْمِ

جَعَلْتُ لِمَيْدَانِ الشَّجَاعَةِ حُكْمَهُ إِذَا هُوَ مِنْ حُكْمِ الْجَبَانِ شَفَانِي

 

عَقْرَبُ الْخَفَاءِ

عَقَارِبُ لَمْ تُثْقَفْ وَلَمْ يَنْثُ سُمَّهَا الْحُطَيْئَةُ أَوْ صَوْتُ الْمَذَمَّة دِعْبِلُ

 

عَقْرَبُ الْعَقَارِبِ

عَقَارِبُ فِي نَارِ الْخِصَامِ تَلَاسَعَتْ فَدَلَّتْ عَلَى أَسْرَارِهَا كُلَّ غَافِلِ

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 مارس 2018

دارت عقارب غلاه

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

13.2 مليار ريال إنفاق عام و10.7 مليار ريال إيرادات في "ميزانية 2020"

الاقتصاد - محلي

البوسعيدي: "الوطني للتشغيل" يوازن في متطلبات التنمية بين المؤسسات والباحثين عن العمل

الاقتصاد - محلي

"عمران" تدشن الافتتاح التجريبي لأول فنادق "جي دبليو ماريوت" بالسلطنة

عمان - سياحة عمان

"موازنة 2020" تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للعجز بمواصلة إجراءات الضبط المالي

الاقتصاد - محلي

بالإنفوجراف .. تعرف على أبرز أرقام "ميزانية 2020"

الاقتصاد - محلي

2.5 مليار ريال عماني عجز في موازنة الدولة للعام 2020

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة