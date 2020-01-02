كيف ترسم الانتخابات الأمريكية مسار العالم؟

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت صحيفة اليابان تايمز إنه مع انطلاق العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقررة في 3 نوفمبر 2020، بدأ اهتمام العالم بالتركيز على ما إذا كان سيتم إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب لفترة ولاية ثانية أو إذا كان أحد المرشحين الديمقراطيين الخمسة عشر سيجلس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، لكن من المؤكد أن نتائج هذه الانتخابات ستكون لها آثار عميقة، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن بالنسبة للعالم بأسره، بما في ذلك اليابان.

وقد يظهر المرشح الديمقراطي البارز في العام المقبل بعد نتائج المركز الانتخابي في ولاية أيوا في 3 فبراير، والانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير في 11 فبراير، والثلاثاء العظيم في 3 مارس. لكن المرشح الديمقراطي قد لا يكون واضحًا حتى المؤتمر الوطني الديمقراطي في ميلووكي، وويسكونسن، خلال الفترة من 13- 16 يوليو. وتعتمد فرص الديمقراطيين في الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 على المرشح الذي يختاره الديمقراطيون كمرشح لهم، والرسائل التي سينقلها الديمقراطيون إلى جمهور المصوتين، والإجراءات التي سيتخذها ترامب، ونتيجة التحقيق في إجراءات مساءلة ترامب، والاقتصاد، وأخيرا النفوذ الأجنبي.

العوامل التي يجب مراقبتها

أولاً: يمكن وصف المرشحين الديمقراطيين الستة المذكورة أسماؤهم بالديمقراطيين المعتدلين (وهم: بايدن، وبلومبرج، وبوتيجيج، وكلوبوشار) أو الديمقراطيين التقدميين (ساندرز، ووارن). وثمة مخاوف من أنه إذا انتهى المطاف بساندرز أو وارن كمرشح للحزب، فقد يخسر الديمقراطيون أمام ترامب.

ثانياً: سيتم تحديد رسالة الديمقراطيين للناخبين الأمريكيين من خلال الشخص الذي يصبح مرشحا للحزب. وتؤكد حملة بايدن أن "أمريكا فكرة" و"نحن في معركة من أجل روح أمريكا"، مما يعني ضمناً العودة إلى عصر ما قبل ترامب، عندما كان بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما. من ناحية أخرى، يحمل ساندرز شعار "قوانين الحقوق الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين" والتي تشمل الرعاية الطبية للجميع ووعود أخرى.

ثالثًا: سيتأثر تقييم الناخبين لترامب بالإجراءات التي يتخذها من الآن وحتى الانتخابات. فما هي السياسات الجديدة التي سيعلنها لكسب تأييد الناخبين؟ وهل هناك تخفيضات ضريبية جديدة؟ وماذا بشأن إعانات جديدة لمساعدة المزارعين؟ وهل من صفقات تجارية جديدة لخلق فرص العمل؟ وهل سيتم فرض قيود جديدة على المهاجرين؟ وهل من "صفقة" مع كوريا الشمالية تسمح له بإعلان النصر والتطلع إلى جائزة نوبل للسلام؟ وهل الصراع مع إيران سيحشد الأمريكيين من حوله؟

رابعا: عملية عزل الرئيس وتأثيرها على الناخبين وكيف سينتهي هذا الأمر.

خامسا: كان الاقتصاد بمثابة دعوى ترامب القوية. فعلى الرغم من حربه التجارية مع الصين وتوقعات بعض الاقتصاديين بحدوث ركود وشيك أو تصحيح كبير أو على الأقل تباطؤ، فإن بيانات الاقتصاد الكلي لا تزال تظهر أداء قويًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي والبطالة وسوق الأوراق المالية.

سادسا: من العوامل التي يصعب تقييمها تأثير محاولات غير الأمريكيين لتحديد النتيجة. إذ خلصت وكالات الاستخبارات الحكومية الأمريكية إلى أن الحكومة الروسية تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 لصالح المرشح ترامب ولمصلحة المرشحة هيلاري كلينتون.

التأثير على اليابان

ووفقًا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب ويوموري شيمبون يومي 22 و24 نوفمبر، أجاب 76% من اليابانيين بأنه "لن يكون من الجيد إعادة انتخاب الرئيس ترامب في عام 2020". ويتوافق ذلك مع نتائج الاستطلاع لحلفاء آخرين للولايات المتحدة من الدول. نظرًا لأن حلفاء ترامب ينظرون إليه على أنه غير موثوق وغير متوقع ويتبع سياسة "أمريكا أولاً".

لكن العديد من القادة اليابانيين يؤيدون صراحة إعادة انتخاب ترامب، فهم يعتقدون أن ترامب لم يكن مدمرًا للعلاقة بين الولايات المتحدة واليابان.

ويمكن أن يتغير هذا الرأي بالطبع، إذا كان ترامب يفرض رسوم على صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي مستشهداً بالمادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962. وبحسب ما ورد تطالب إدارة ترامب اليابان بتطبيق أربعة رسوم زيادة أضعاف، من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، في دعم الدولة المضيفة لترابط القوات العسكرية الأمريكية في اليابان. إن حدث هذا فينطوي على إمكانية تغيير العلاقة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة بشكل كبير كما نعرفها. كما يرى قادة اليابان، استثمر آبي الكثير في علاقته مع ترامب، بحيث يفضل بقاءه رئيسًا لمدة أربع سنوات أخرى أفضل من الاضطرار إلى التعامل مع رئيس ديمقراطي جديد له علاقة ضئيلة أو معدومة باليابان. بمعنى آخر، فإن الشيطان الذي تعرفه أفضل من الشيطان الذي لا تعرفه.

من المؤكد أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية يصعب التنبؤ بها، فقبل سنة واحدة من انتخابات 1992، لم يكن بيل كلينتون من بين أفضل المرشحين الديمقراطيين. وقبل عام واحد من انتخاب باراك أوباما في عام 2008، كان على بعد 15 نقطة للوصول إلى هيلاري كلينتون. وفي انتخابات 2016، كانت 85% من توقعات صحيفة نيويورك تايمز فوز هيلاري كلينتون.

لذلك، عند هذه النقطة، يكون من الحماقة توقع نتائج انتخابات 3 نوفمبر، ومع ذلك، قد لا يكون احتمال فوز ترامب مرتفعًا كما يفترض العديد من القادة اليابانيين. وأيضًا، على الرغم من أن إعادة انتخاب ترامب على المدى القصير قد تعود بالفائدة على اليابان، إلا أن النتائج على المدى الطويل قد لا تكون مواتية للغاية. ومن المؤكد أن إعادة انتخاب ترامب ستؤدي إلى انخفاض في التزام أمريكا ووجودها في آسيا، لذا يمكن القول إن النتائج المترتبة على فوز ترامب بالنسبة لليابان مؤثرة بشدة.