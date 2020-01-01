تقييم 50 مقترحًا بحثيًا في جائزة "التأمينات"

مسقط – الرؤية

يواصل فريق تقييم جائزة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية في نسختها الثانية تقييم المقترحات البحثية البالغ عددها 50 مقترحاً بحثيا، بناء على معايير واشتراطات علمية في جميع مجالات الجائزة المطروحة.

واستلم الفريق 30 مقترحاً بحثياً في فئة الباحثين من حملة الدكتوارة والماجستير، و20 مقترحاً بحثياً في فئة الباحثين من حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات، ومن المقرر الإعلان عن المقترحات المتأهلة لمرحلة إجراء البحوث المتكاملة منتصف الشهر الحالي.

وجاءت المقترحات البحثية لتغطي المجالات السبعة للجائزة، حيث تمّ استلام 11 مقترحاً بحثياً في مجال الخدمات التأمينية، و17 مقترحاً بحثياً في مجال نشر ثقافة التأمين الاجتماعي، وفي مجال دور التأمينات الاجتماعية في التنمية الاقتصادية المستدامة بلغ العدد 9 مقترحات بحثية، وفي مجال قوانين وتشريعات أنظمة التأمينات الاجتماعية بلغ العدد 5 مقترحات بحثية، إلى جانب 4 مقترحات بحثية في مجال استثمارات أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، ومقترحان بحثيان لكل من مجال العلوم الاكتوارية ومجال المزايا التقاعدية.