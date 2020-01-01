الأربعاء, 01 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

إعلان الفائزين منتصف الشهر الجاري

تقييم 50 مقترحًا بحثيًا في جائزة "التأمينات"

الأربعاء 01 يناير 2020 08:34 م بتوقيت مسقط

تقييم 50 مقترحًا بحثيًا في جائزة "التأمينات"

 

مسقط – الرؤية

يواصل فريق تقييم جائزة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية في نسختها الثانية تقييم المقترحات البحثية البالغ عددها 50 مقترحاً بحثيا، بناء على معايير واشتراطات علمية في جميع مجالات الجائزة المطروحة.

واستلم الفريق 30 مقترحاً بحثياً في فئة الباحثين من حملة الدكتوارة والماجستير، و20 مقترحاً بحثياً في فئة الباحثين من حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات، ومن المقرر الإعلان عن المقترحات المتأهلة لمرحلة إجراء البحوث المتكاملة منتصف الشهر الحالي.

وجاءت المقترحات البحثية لتغطي المجالات السبعة للجائزة، حيث تمّ استلام 11 مقترحاً بحثياً في مجال الخدمات التأمينية، و17 مقترحاً بحثياً في مجال نشر ثقافة التأمين الاجتماعي، وفي مجال دور التأمينات الاجتماعية في التنمية الاقتصادية المستدامة بلغ العدد 9 مقترحات بحثية، وفي مجال قوانين وتشريعات أنظمة التأمينات الاجتماعية بلغ العدد 5 مقترحات بحثية، إلى جانب 4 مقترحات بحثية في مجال استثمارات أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، ومقترحان بحثيان لكل من مجال العلوم الاكتوارية ومجال المزايا التقاعدية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 ديسمبر 2017

69 مقترحا بحثيا تتنافس على جائزة "التأمينات الاجتماعية"

المزيد

15 يناير 2018

تأهل 30 مقترحا بحثيا ضمن جائزة "التأمينات الاجتماعية"

المزيد

22 أكتوبر 2015

83 مقترحا بحثيا تتنافس على صدارة الدورة الثانية للجائزة الوطنية للبحث العلمي

المزيد

20 مايو 2017

اختتام المرحلة الأولى من "جائزة الغرفة للابتكار" بجميع المحافظات.. و460 مقترحا في مجالات متنوعة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البوسعيدي: "الوطني للتشغيل" يوازن في متطلبات التنمية بين المؤسسات والباحثين عن العمل

الاقتصاد - محلي

"عمران" تدشن الافتتاح التجريبي لأول فنادق "جي دبليو ماريوت" بالسلطنة

عمان - سياحة عمان

"موازنة 2020" تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للعجز بمواصلة إجراءات الضبط المالي

الاقتصاد - محلي

بالإنفوجراف .. تعرف على أبرز أرقام "ميزانية 2020"

الاقتصاد - محلي

2.5 مليار ريال عماني عجز في موازنة الدولة للعام 2020

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة