"عمران" تدشن الافتتاح التجريبي لأول فنادق "جي دبليو ماريوت" بالسلطنة

مسقط - الرؤية

دشَّنت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) -الذراع الحكومية التنفيذية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة- الافتتاح التجريبي لفندق "جي دبليو ماريوت" بمدينة العرفان.

وبذلك؛ سيكون فندق جي دبليو ماريوت المصنف من فئة الخمس نجوم أول الأصول الفندقية التي تحمل علامة جي دبليو ماريوت العالمية المرموقة في السلطنة، وثاني الفنادق المنجزة ضمن مكونات مشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ليلعب المشروع بموقعه الفريد في مدينة العرفان دورا رئيسا في تعزيز قطاع سياحة الحوافز والأعمال والمؤتمرات بالسلطنة، عبر استضافة الوفود من رجال الأعمال والسياح من داخل وخارج السلطنة على حدٍّ سواء. وتتمثَّل الميزة التنافسية لفندق جي دبليو ماريوت في موقعه الحيوي؛ حيث يتصل مباشرة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض؛ مما يُعزز تجربة الزوار وسهولة وصولهم إلى المركز.

وقال بيتر واليكنوسكي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: سيضيف افتتاح فندق جي دبليو ماريوت بعدًا آخر إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ومدينة العرفان، كما يدعم المشروع خطط التنويع الاقتصادي للسلطنة، كما أن وجود مزيج من الفنادق في هذا الموقع يعد جزءًا لا يتجزأ من تطوير عروض سياحة الأعمال في السلطنة، ويوفر منصة مثاليًة لدعم السوق المحلي، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة للعمانيين في قطاع الضيافة.

ويضمُّ الفندق 304 غرف وأجنحة فسيحة، مع تصاميم داخلية متميزة بلمسات معاصرة وثقافية، وخمس مطاعم فريدة لتلبية جميع الأذواق والرغبات. ويضم الفندق ما مجموعه 2500 متر مربع من مساحات تنظيم المناسبات والفعاليات المفعمة بالإضاءة الطبيعية في أوقات النهار، ومجهزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية، بما في ذلك قاعتان للمناسبات و6 قاعات للاجتماعات.

وتُتيح هذه المساحات المرنة خيارات عدة لتنظيم اجتماعات العمل أو اجتماعات كبرى أو المؤتمرات الدولية أو حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة. وتشمل مرافق الفندق الجديد صالة رياضية متطورة ومفتوحة على مدار اليوم؛ لتوفر مجموعة متكاملة من الأجهزة والمعدات المتخصصة، وسط مساحات يتخللها ضوء النهار الطبيعي مع إطلالة على برك السباحة.

وقال جيوسيبي ريسا مدير عام جي دبليو ماريوت مسقط: نتطلع للترحيب بضيوفنا الكرام من داخل وخارج السلطنة في هذه الوجهة المميزة المعروفة بدفء ضيافتها وثقافتها الغنية. وتقدم علامتنا العالمية تجارب ثريّة للغاية وفق منهجية أصيلة تحافظ على جوهر المكان دون أي تكلف، لمنح ضيوفنا الأعزاء أعلى مستويات الرفاهية؛ والتركيز على اهتماماتهم بكل الوسائل.

وقد نظَّم الفندق في وقت سابق معرضا للتوظيف على مدى 3 أيام، وحظى باهتمام واسع من قبل الشباب العماني، وتبلغ نسبة التعمين الحالية في الفندق 51.4%، وتم توظيف 74 من الكوادر العمانية الطموحة في مختلف المستويات الوظيفية. ومن المخطط زيادة العدد بشكل أكبر تدريجيا حتى استكمال الأعمال التشغيلية بشكل كامل. وانطلاقاً من حرص مجموعة عُمران لتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر مشاريعها وعملياتها الفندقية، من المزمع أن يسهم جي دبليو ماريوت في دعم سوق المحلي وقطاع السياحة والضيافة من خلال المشتريات المحلية للسلع والخدمات من الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتماشياً مع تطبيقات الاستدامة المطبقة لدى عُمران في كافة عملياتها ومشاريعها، تم تطوير فندق جي دبليو ماريوت مسقط وفقاً لأعلى المقاييس المتوافقة مع شهادة (ليد الذهبية) التي يصدرها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.