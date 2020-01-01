الأربعاء, 01 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

الرؤية تهز الشباك بالعشرة !!

الأربعاء 01 يناير 2020 07:40 م بتوقيت مسقط

الرؤية تهز الشباك بالعشرة !!
المعتصم البوسعيدي

المعتصم البوسعيدي
المزيد من المقالات
الرؤية تهز الشباك بالعشرة !! أفكار مشوشة! حلم العُماني!!

 

المعتصم البوسعيدي

عشرُ سنوات مرَّت ليست ككُلِ عشر، الزهرُ فيها فاقَ أيُ زهر، أريجٌ يتضوعُ به المكان، وألوانُ فرحٍ تطلُ من شُرفةِ الإنسان، وسباقٌ نحو العُلا، وفضاءٌ يتسعُ للجمعِ والملأ، لكنما ثمةَ أماكن لا تليقُ إلا بأصحابِها؛ وفي القمةِ هُناكَ جلست على كُرسيها صاحبةِ الجلالةِ ــ الرؤية ــ بحُمرةِ جمالها الطائي وكرمِ عطائها الحاتمي.

لم يتسنَ لي الكتابة في يومِ عددِها الخاص بذكرى ميلادها "العشري"، رغم أنَّ القلم كان يهتزُ على وقعِ محبتِها، ربما لأنَّ "الصمت في حرمِ الجمالِ جمالُ"، ولم تُتح لي الظروف الانصهار في حفلِ ناسها القمري، إلا أنَّ النبضَ شعورٌ يتخطى حواجز الزمنِ والأمكِنة، وبين كل حرف كانت حمامات السعد تُرفرفُ لنجاحِها، وتتشابكُ أغصان الانتماء لجذورِها، وأستذكرُ طرقي لبابها في ليلة "رجل السندريلا" من العام 2014م الذي منحني أفقاً جديداً لا زلتُ أسعى خلفه بإحساس الشغف الأول. 

بلُغةِ الرياضة التي أطلُ منها عبرَ هذه الزاويةِ الأسبوعية يُمكنني القول إنَّ الرؤية شكلت فريقها للمُنافسةِ لا المُشاركة؛ لذلك كانت إدارتها واعيةٌ لما تُريد، رؤيتها للحياةِ رؤية، ورسالتها إعلام مُبادرات لا مثيل له، وأهدافها لا يحدها مدى ولا حدود، استثمرت كل نقاط القوة، وتغلبت على جملة من التحدياتِ وستتغلب بإذن الله، وعلمت جيداً مكانها وإلى أين تمضي، وعلى هذا وفي مُباراة الحسم فازت وهزت الشباك بالعشرة.

 

 

 

 لقد فازت الرؤية بتسجِيلها الهدف الأول مُباشرةً بعد إطلاقِ صافرةِ البداية؛ حيثُ "الحُلم المُستمر" بإنها ولِدت لتبقى، ثم سجلت هدفها الثاني "بالقيادةِ" المُلهمةِ النيرة التي جعلت من السهلِ المُمتنع طريقها الواضح، وعززت ذلك بهدفٍ ثالث حين تلاحمت في جلبابِ الأسرة المُحبةِ والسعيدةِ والجامعةِ لأطيافِ المُجتمع من خلالِ هدفٍ رابع مُسجل "بالصحفي المواطن" تجاوزَ الشباك، قبل أن تكتملَ الخُماسية "بصحافةِ الرأي" الحُر، أما "الدرزن" فكانَ هدفا مُميزا ببصمةِ الرؤية دون سواها؛ بتبني نهج "إعلام المُبادرات" الذي أطربَ الجماهير واستحث أهازيج التشجيع، حتى سُجلَ سابع الأهداف "بتقنيةِ" الصحيفة وريادتها المُتحققة، ليستمتِعَ الجميع بهدفِ "إذاعة الرؤية" الثامن يليهِ مُباشرةً الهدف التاسع برأسيةِ "الرؤية TV" ليكون الهدف العاشر مسك الختام وغاية المرام ومنتهى الكلام "عشرة أعوام من الإعلام المُؤثر" إعلامٌ من المجتمع وإليه، ومن عُمان وإليها حاضراً ومستقبلا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يوليو 2018

زوبعه في الشباك

المزيد

05 أبريل 2015

بالفيديو.. أجمل هدف في 2015 يهز الشباك من مسافة 60 متراً

المزيد

02 أكتوبر 2019

وفاة امرأة جراء إنجرافها في وادي الشباك بإزكي

المزيد

22 سبتمبر 2018

بالفيديو..صلاح يعود لهز الشباك في فوز كبير لليفربول على ساوثامبتون

المزيد

كتاب آخرين

سمير الهنائي

كاتب

د. شريفة بنت علي القاسمية

مُحمَّد العليان

كاتب

ناصر بن سلطان العموري

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"موازنة 2020" تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للعجز بمواصلة إجراءات الضبط المالي

الاقتصاد - محلي

بالإنفوجراف .. تعرف على أبرز أرقام "ميزانية 2020"

الاقتصاد - محلي

2.5 مليار ريال عماني عجز في موازنة الدولة للعام 2020

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تغريدات الفرح تغمر "تويتر".. ومواطنون: اللهم لك الحمد على صحة جلالة السلطان

المحليات - أخبار

عرض اندماج بين بنك عمان العربي و"العز الإسلامي" بانتظار موافقة الجهات التنظيمية

الاقتصاد - شركات ومناقصات

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة