طبعة جديدة من "عُمان البحري 2020"

مسقط - الرؤية

صَدَر عن المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني بالبحرية السلطانية العمانية، الطبعة الجديدة من كتاب عمان البحري السنوي 2020.

ويحوي الكتاب العديد من المعلومات المهمة التي تخدم كافة مرتادي البحار والمهتمين في هذا الجانب؛ كجداول المد والجزر، وشروق وغروب الشمس، وقائمة الإشارات اللاسلكية، وقائمة الأضواء الملاحية، وفهرس الخرائط الملاحية العمانية، والقائمة الوطنية لحطام السفن الغارقة، وجدول المسافات بين الموانئ العمانية وبعض الموانئ القريبة للدول المجاورة. كما يغطِّي الكتاب كافة مياه السلطنة بما فيها الموانئ التجارية وموانئ الصيد وأجزاء مختارة من سواحل الدول المجاورة.