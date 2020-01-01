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عدد جديد من "جند عُمان" يحتفي بيوم القوات المسلحة

الأربعاء 01 يناير 2020 07:37 م بتوقيت مسقط

عدد جديد من "جند عُمان" يحتفي بيوم القوات المسلحة

مسقط - الرؤية

صدرَ العددُ الخاص من مجلة "جند عُمان" لشهر ديسمبر 2019م، والذي تضمن عددا من التغطيات الشاملة والفعاليات العسكرية والتحقيقات الصحفية والمقالات المتنوعة.

ومن أبرز المواد التي تناولها العدد: "جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة يتلقى تهنئة قواته المسلحة الباسلة بمناسبة يوم القوات المسلحة"، و"نيابة عن جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم صاحب السمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يترأس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الـ40 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض". وعدد من أصحاب المعالي وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة وآمر كلية الدفاع الوطني يدلون بكلمات خاصة لمجلة "جند عمان" بمناسبة الحادي عشر من ديسمبر يوم القوات المسلحة، كما تناول العدد احتفال الكلية العسكرية التقنية بتخريج الدفعة الثانية من حملة شهادات البكالوريوس والدفعة الثالثة من حملة شهادات الدبلوم المتقدم، ومعالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يرعى حفل الافتتاح الرسمي لمركز تدريب طب الطيران بسلاح الجو السلطاني العماني.

واشتمل العدد على ملف خاص لاحتفالات قوات السلطان المسلحة بيومها المجيد ويوم المتقاعدين، والجيش السلطاني العماني يحتفل بتخريج دورة الضباط المرشحين ودورة الضباط الجامعيين التخصصين ودورة ضباط الخدمة المحدودة، وقوات السلطان المسلحة تحتفي بذكرى السابع من ديسمبر (يوم المتقاعدين)، ورئاسة أركان قوات السلطان المسلحة تنظم الندوة الوطنية للعام 2019م، والاحتفال بتسليم جائزة السلطان قابوس للإبحار الشراعي التاسعة بمملكة بلجيكا الصديقة، والفريق الوطني للرماية يحقق المراكز الأولى في البطولة العربية للرماية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقوات السلطان المسلحة تسهم في تنفيذ فعاليات سباق تحدي الجري الجبلي الدولي 2019.

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