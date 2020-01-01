لن تحقق حلمك هذا العام!

جمال النوفلي

"أنت تقضي كل حياتك عالقا في قوقعة، تفكِّر كيف ستهرب منها ذات يوم، وكم سيكون رائعا، وتتخيل مستقبلا يجعلك تستمر، لكنك لا تفعلها، أنت فقط تستخدم المستقبل للهرب من الحاضر".. هذه الكلمات كتبها جون كرين في كتابه "البحث عن آلاسكا".

وأرى أن هذه الكلمات صالحة لأولئك الذين لم يحققوا نجاحات كبيرة في عامهم المنصرم وهم كُثر، وأنا واحد منهم بكل تأكيد، على الرغم من أننا لا نشعر باستياء كبير جدا في قرارة أنفسنا؛ فهناك أشياء كثيرة رائعة فعلناها مع أصدقائنا وأحبائنا ومع أفراد عائلتنا ومع زملائنا في العمل تجعلنا نشعر بالسعادة، ربما تكُون صغيرة جدا وبسيطة، لكنها جميلة ومهمة؛ فهي التي تصبغ أيامنا بالألوان الزاهية، كخروجي مثلا مع العائلة في يوم مشرق إلى شاطئ القرم فأتمدد على الحصير وأنا أستمتع بمشاهدة الأطفال وهم يخلقون أشكالا مريعة من الرمل المبتل بماء البحر، كنت أراقب طفلا ظل مدة يحفر حفرة عميقة بمحفار بلاستيكي صغير وملاعق، ولما انتهى منها دخل فيها واختفى، طبعا لا يرعبني الأمر، ثم يجري طفل شقي آخر من بعيد فيتعثر بقدمي الممدودة وهو يجري فرحا ممعنا النظر إلى طائرته الورقية في السماء والتي تحاول الإفلات من الحبل الخانق المربوط في بطنها كانت تريد الانطلاق بحرية مع النسيم لكنه لا يتركها، يتعثر الطفل بقدمي ثم لا يعتذر إليَّ إطلاقا عن تعثره، ولا حتى يلتف إلي، بل يقبض سريعا بخيط الطائرة ويُكمل الجري بطائرته أمام الأمواج، هل تعرفون لماذا يجري؟! لأنه إن توقف فسوف تسقط الطائرة.

وهكذا هي الحياة، فإن كنت ترغب في أن تحقق شيئا فعليك أن تكون قريبا منه، تنظر إليه جيدا وبإمعان تعرف تفاصيله وتتحكم به ولو بخيط رفيع، ثم إن بدأت، إن بدأت العمل فعلا فاجعل قلبك شجاعا واحذر أن تستسلم واحذر أن تتوقف، عليك أن تجري بقوة خلف هدفك وغايتك، عليك أن تجعل يدك مدودة دائما إليه، وكلما جريت أكثر بقي رأسك مرفوعا وحظوظك عالية.

إنَّك إن كنت تريد أن تحقق شيئا ما في هذا العام، فما عليك إلا أن تفعله فقط، لا تستغرق كثيرا في التفكير بالأمر؛ فالأمر بسيط جدا، افعله فقط بقوة وافعله بشجاعة ورغبة شرسة وجائعة، فهكذا يتم الأمر هكذا ينجح الناجحون، فإن أردت مثلا أن تقلع عن التدخين فارمي علبة السجائر والولاعة، لأنك تؤمن بقدراتك وتؤمن بأنك من يتحكم بها، وإذا أردت أن تمارس الرياضة البس حذاءك واخرج إلى الشارع وابدأ في الجري، إذا أردت أن تزيد من دخلك ابدأ بالعمل على زيادة إنتاجك ابذل مزيدا من الجهد في العمل سواء في الوظيفة أو التجارة وابحث عن مصادر إضافية للدخل، إن كنت تريد تصبح مطربا أو مغنيا فابدأ بالغناء اليوم وكل يوم، وإن أردت أن تكون كاتبا فابدأ في الكتابة، أو كنت ترغب في أن تكون ثريًّا فابدأ بجمع المال؛ الأمر بسيط جدا لكننا نهدر أيامنا في التفكير والتردد وتلقي النصائح والمحاولة ولوم النفس ولوم الآخرين، لا شيء يمكنه أن يقف أمامك إلا نفسك.

ضع يا عزيزي هدفك نُصب عينيك ثم اتبعه، لا تلتفت إلى المشتتات ولا تنشغل بالمثبطين والملاهي، كن مثل ذلك الطفل الذي أطلق طائرة ورقية في السماء ثم أبقاها نصب عينيه ليبقيها محلقة في السماء دائما، فلو التفت إلى الآخرين ولو انشغل بالحفر الرملية لسائر الأطفال ولو بقي خائفا من أقدام الرجال حتى لا يتعثر، ولو ظل يعتذر لكل شخص يتعثر بقدمه لما بقيت طائرته محلقة في السماء، إنها هدفه لهذا يعطيها كل اهتمامه ومشاعر جوارحه، وهكذا فلنكن عزائمنا وهكذا فلتكن هممنا في عام 2020. وكل عام وأنتم بخير،،،