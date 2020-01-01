رياضيون: من الجميل أن نستقبل العام الجديد بالاطمئنان على صحة صاحب الجلالة

الرؤية - وليد الخفيف

من الجميل أن نستقبل العام الجديد مُطمئنين على صحة مولانا صاحب الجلالة بعد البيان الذي أثلج صدور كل العُمانيين، بعد فترة من الأخبار والشائعات والقلق، فكان أجمل ختام للعام الماضي وأجمل استقبال لـ 2020.

وقال رئيس نادي النصر الشيخ عامر الشنفري: "الحمد لله الذي أنعم علينا برعايته الكريمة بأن حفظ لنا قائد وملهم عُمان جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، فلقد أثبت الشعب العماني الوفي تمسكه بقيادته الحكيمة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي كانت تهدف إلى خلق الفوضى والبلبلة في صفوف المجتمع العماني المتماسك".

خالد العادي رئيس اتحاد التنس: "نحمد الله العلي العظيم على ما منّ به علينا بسلامة قائدنا الأشم وباني نهضتنا الأعم فاللهم لك الحمد حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهك الكريم، فمبارك علينا وعلى الشعب الأصيل والوطن الأغر سلامة مولانا .. أسعدنا الخبر وأطربنا وبعث فينا التفاؤل باستقبال عام ميلادي جديد مفعم بالعمل ومشرق بالأمل".

وقال القبطان طالب الوهيبي، رئيس اتحاد الهوكي:" إنه أسعد خبر سمعته بعد فترة قلق أظهرت مدى حب وتلاحم الشعب خلف قائده المفدى يحفظه الله ويرعاه، واتضرع إلى الله أن يمن على قائد البلاد وملهمها بالصحة والعافية والعمر المديد، لقد غمرت الأفراح كل شبر في عُمان فكم الحب الذي يكنه أبناء هذا الوطن الأصيل لجلالته لا يقدر".

وقال الإعلامي حسين بن راشد العميري: "هدأت النفوس بسماع الخبر بعد فترة من الضغط النفسي والأيام العصبية التي عشناها ونحن ندعو الله في كل الأوقات بأن يحفظ لنا حكيم الأمة، فجلالته ليس مجرد حاكم للبلد بل هو أب وقائد وملهم .. هو السند في كل الأزمات وهو الحب الصادق الذي يتجلى في دعوات لا تنقطع من الجميع مواطنين ومقيمين في هذا الوطن العزيز".

وقال الشيخ علي فاضل الخبير القانوني بوزارة الشؤون الرياضية سابقاً نائب رئيس نادي صلالة: "بعد أسبوع صعب من الترقب لسماع أخبار سارة، عن جلالة السلطان المفدى- حفظه الله ورعاه- جاءت لحظة الطمأنينة والفرح والسعادة مع صدور البيان السعيد الذي غمر أرض عمان الطيبة بالأمل، إنه شعور مختلف إذ غطى على أي شعور سابق، فقد اطمأننا على نبض عمان وروح شعبها ومصدر فخرها وعزها السلطان قابوس بن سعيد المعظم".

وقال هلال بن علي السناني، أمين سر اللجنة الأولمبية السابق نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للغاز الطبيعي المسال: "ما أجمل الخبر المُفرح ونحن نستقبل تباشير العام الجديد، لقد أثلج الخبر السار قلوب لم تتوقف عن الدعاء الصادق لسلطان البلاد المفدى، فالسماء تعج بالدعوات والأمنيات الطيبة لجلالته، اليوم يحصد رمز الحكمة ما زرعه في سنوات طوال، لقد اجتمع العالم على حب رجل هو من أعظم رجال عصره".

وقال محمد العاصمي، عضو الاتحاد العماني لألعاب القوى: "حقيقة لا يمكن وصف مشاعرنا بعد صدور هذا البيان الذي أثلج صدر كل عُماني ومقيم على هذه الأرض الطيبة فقد عشنا أوقاتاً عصيبة خلال الفترة الماضية، وكنا ننتظر أخبارا تمنحنا الطمأنينة على صحة مولانا بفارغ الصبر".

وقال النقيب محمد العبري، من شرطة عُمان السلطانية:"الحمد لله حق حمده على صحة مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم داعين الله سبحانه وتعالى أن يسبغ عليه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب الدعاء".

وقالت الدكتور بديعة على شرايف، أستاذ مساعد بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بكلية التربية جامعة السلطان قابوس: "جميعنا يدعو لرجل السلام بالوطن العربي من كل قلوبنا الرجل الذي يعشقة كل من وطأت قدمه سلطنة عمان مواطنا أو مقيما فهو سند الخليج ورمز الحكمة والعروبة".