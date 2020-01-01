شرطة عُمان السلطانية تستقبل دفعة جديدة من المستجدين

مسقط - الرؤية

استقبلت أكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة، صباح أمس الأربعاء، دفعة جديدة من المُواطنين الملتحقين بشرطة عمان السلطانية من حملة دبلوم التعليم العام، وذلك بعد أن اجتازوا الاختبارات المقررة والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية. وسيخضع الملتحقون لبرنامج تأسيسي يُؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي تضطلع بها شرطة عُمان السلطانية، ويشمل إلى جانب التدريب العسكري والرياضي المعارف الأساسية في علوم الشرطة والقانون إضافة إلى التطبيقات العملية.

من جانبه قال النقيب موسى بن ناصر الوهيبي، من إدارة التوظيف: "مع قرب احتفال شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الذي يصادف الخامس من يناير من كل عام تستقبل شرطة عُمان السلطانية دفعة من المواطنين من حملة دبلوم التعليم العام بعد أن خضعوا لإجراءات التقييم بإدارة التوظيف واجتازوا جميع المراحل وسوف يتم إلحاقهم بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لتلقي التدريب العسكري والرياضي والعلوم الشرطية والقانونية.

وعبّر عدد من الملتحقين عن سعادتهم بالالتحاق بالعمل في جهاز شرطة عُمان السلطانية، واستعدادهم لتقديم الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن المعطاء، فقال المواطن سالم بن سيف الصلتي: "أسأل الله العلي القدير أن يُوفقنا لاجتياز فترة التدريب العسكري الذي يُعد حجر الزاوية والأساس لأي عمل ناجح، مما سيساهم في تنمية قدراتي العقلية والجسدية، وسيُؤهلني لتأدية عملي على أكمل وجه، لخدمة وطني من خلال هذا الجهاز الحيوي في مواقع العمل الشرطي".

وقال المُواطن سعود بن راشد السناني: "الحمد الله الذي وفقني للعمل بجهاز الشرطة، وبهذه المناسبة أتقدم بأطيب عبارات الشكر والامتنان للقيادة العامة للشرطة على إتاحة فرصة العمل بشرطة عُمان السلطانية".

ويقول المواطن أكرم بن ماجد الغافري: "أتوجه بالشكر الجزيل للعاملين بشرطة عُمان السلطانية لمنحي وزملائي فرصة العمل بالشرطة، وأتعهد بأن أكون عند حسن ظن القائمين على التدريب والتأهيل بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، وأدعو الله أن يوفقنا لخدمة هذا الوطن العزيز".