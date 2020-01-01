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الخامس من يناير .. يوم الفخر والاعتزاز

الحسني: نوفر الحماية لجميع منشآت النفط والشرطة شهدت تطورًا كبيرًا

الأربعاء 01 يناير 2020 06:33 م بتوقيت مسقط

الحسني: نوفر الحماية لجميع منشآت النفط والشرطة شهدت تطورًا كبيرًا

 

مسقط – الرؤية

 

قال العميد طيار جميل بن سريد الحسني قائد شرطة، أمن منشآت النفط والغاز، إننا بكل فخر واعتزاز نحتفل بيوم شرطة عُمان السلطانية والذي يصادف 5 يناير من كل عام، وهي مناسبة عظيمة تتجلى على قلب كل منتسب لهذا الجهاز في الوقت الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات والأصعدة وذلك بالاهتمام الدائم من لدن القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه-.

وأضاف العميد طيارجميل بن سريد الحسني، أن قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز تعنى بتوفير الحماية الأمنية لجميع منشآت النفط والغاز من خلال تعيين الحراسات الثابتة والمتحركة لمنشآت الإنتاج ومعدات الحفر والصيانة التي تنقل من موقع إلى آخر في مناطق الامتياز بواسطة تسيير الدوريات حول المنشآت وحقول النفط.

وأشار الحسني، إلى أنَّ المراكز المنتشرة تعمل على تهيئة المناخ الملائم والمناسب لعمليات البناء والإنتاج والتنمية من خلال فرض الأمن في تلك المناطق في هذه الأرض الطيبة لازدهار الحركة التجارية والاقتصادية، فلا يقتصر عمل المراكز على حراسة منشآت النفط وحسب، بل تقوم بعمل المراكز الأمنية الأخرى لخدمة المواطنين وقاطني القرى في المحيط الجغرافي.

وأوضح قائد شرطة أمن منشآت النفط والغاز أن المراكز الجديدة منها وحدة شرطة قرن العلم سوف تكون إضافة لهذه القيادة لدورها الكبير في تأمين المناطق الحيوية لمصادر النفط والغاز وتأمين ومراقبة محطات الضخ والتجميع والإنتاج بواسطة المراقبة الإلكترونية على مدار الساعة.

وتابع الحسني، نود أن ننوه إلى أنَّه بعد الإعلان عن نظام طلب المرافقات الأمنية والمرورية الإلكتروني وبلا شك سوف يسهل في تقديم وتسريع وإنجاز المرافقات بالتجهيزات والمعدات اللازمة للعمل ليلاً علـى مدار (24 ساعة).

وفي الختام توجه العميد طيار جميل بن سريد الحسني بالشكر للقيادة العامة للشرطة على اهتمامها بتطوير قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز، وكذلك بالشكر لشركات الامتياز لتعاونهم على تسهيل العمل وإنجازه بكل يسر.

 

 

 

 

 

 

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