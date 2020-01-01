مصري يفسّر القرآن بالرسم والتصوير

وكالات | فورتسبورغ – ألمانيا

"فريد عمارة" مهندس معماري مصري يقيم بمدينة فورتسبورغ الألمانية بدأ مشروعا فكريا يستهدف تقريب معاني القرآن الكريم إلى الأذهان والتصورات حيث يستخدم الرسم والتصوير والتصميمات الجرافيكية وأدوات بسيطة، في رسم صور بالحبر الأسود تقرّب معاني الآيات القرآنية وتعتمد على "إثارة الخيال عند المشاهد وجذبه للفكرة والتصميم بدلاً من أسلوب التنفيذ"، وينفذ لوحاته القرآنية بالرسم حسب فهمه لمعانيها.

وقد تلقى المهندس "فريد عمارة" دعوة تتجدد سنويا لعرض لوحاته بمعرض الفنون السنوي بكلية التصميم في مدينة "فورتسبورغ". وقال عمارة، الذى دشن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لتصميماته، هذا رابطها:

https://www.facebook.com/Fariedesign/

وقال فريد عمارة إنه "بدأ فكرته بعدما كان يقضى وقتاً طويلاً على الإنترنت في قراءة كتب مصورة لفنانين عالميين، من جنسيات مختلفة، للتعرف على الأساليب والتقنيات الحديثة فى التصميم، وبعدما بدأ في التجريب لأول مرة بتدشين صفحته عام 2012 ولاقت تصميماته استحسان البعض، وتلقى عرضا بعد عام من بدايته، لعرض أعماله في معرض الفن السنوى بكلية التصميم بفورتسبورغ بألمانيا، وتم وضعها في كتاب المعرض بمكتبة الكلية، لافتاً إلى أنه ليس لديه شغف والبحث وراء الاشتراك بالمسابقات بهدف الفوز بأي جائزه، قائلاً: "لم يكن هذا ولم يصبح مقصدى".