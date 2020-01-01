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يوميات الأبله التائه بين الأطلال الْمُرَمَّمَة

الأربعاء 01 يناير 2020 08:55 ص بتوقيت مسقط

يوميات الأبله التائه بين الأطلال الْمُرَمَّمَة

 

العربي الحميدي | ذاكرة لينينغراد - سان بطرسبورغ 

 

شبيهة "القطاع"

رَنَّتِ الأجراس/  الساعة

حلقة أجنحة بيضاء

تذكرت  

حاملة غصن الزيتون.

(غَزَّة)

يُخْطر الصمت

بانتهاء هدوء الاسترخاء.

الأفواه

أغلقها أزيز الرصاص.

على سراديب الخوف

عيون معلقة على صَدْعِ الصبر.

 

يُسْمَع هدير بحر الموت

قَدَرٌ قاتل قادم

جَوْقة تَكَالب

مِحْوَر بوجه آخر.

~

تلوينة ملامح

المعاني غير واضحة

تحت قذائف الدخان

ضعف تحت قَهْر.

حُدِّدَ مسار لإخوة الشر.

***

 

وَهَنُ

"زواحف" / شيخوخة / رضع

تتآكل مثل عُشْب

صيف حار.

حياة الضعفاء

غَفْوَة 

احتراق لِإِشْبَاعِ

إشباع نزوة ما يسمو بالكبار

في مجلس القرار

أنا رؤوس مسكونة

بهوس

إثارة الفتن والنار.

 

لن تموت الجذور

هناك تحت الحصار

من الفُحْش الصريح

لشريعته المفاضلة.

لن تسحق الأفواه المستيقظة.

 

عين العظمة

تحب صوت الاستجداء

وَ رؤية الأجساد خراب

داخل حفر القفر.

 

حمم تحت أنقاض

من صبيب نار

تُرِيدُه صمت

داخل لحم

في

غزة توأم لنينغراد.

***

 

هي لذة الاستكبار

صور بالأسود والأبيض

تُبَتُّ من بين الأطلال

بغيضة / صبغة النار

***

 

أجساد منهكة

عليها أشرعة ممزقة

تجادل أصداء نداء

غبي هو الرجاء

حين تملأ السجون

بالجلد والعظام.

 

حين

حروق الوشم الخشن

لن تُشْبِع نهمة الضباع

تتكرر فصول الارتواء

لمص الدماء.

يغرق كتاب الحياة

في صمت الأغبياء.

 

 

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