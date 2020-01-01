2020.. عام الأمل في عمان أكثر ازدهارًا

ودعنا عام 2019 بأفضل وأسعد خبر تشهده عُمان، بعدما أصدر ديوان البلاط السُّلطاني بياناً حول استقرار الحالة الصحية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه.. واليوم نستقبل عامًا جديدًا مُفعماً بالأمل في عُمان أكثر ازدهارا تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المُعظم- أيده الله وأمدَّ في عمره.

2020 هو عام الأمل والتفاؤل، عام الخير والسعادة، فيه نستشرف خطى مُتقدمة نحو التقدم والرخاء، ونمضي خلاله لتطبيق الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، التي تمثل الانطلاقة المثالية نحو اقتصاد متنوع متين، وانتعاش اقتصادي يعود بالخير والنفع على جميع أفراد الشعب.