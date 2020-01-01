مواطنون: الاطمئنان على صحة جلالة السلطان أسعد خبر في عام 2019

الرؤية - فايزة الكلبانية

أعرب عدد من المواطنين عن فرحتهم العارمة باستقرار الحالة الصحية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- مؤكدين أنّ بيان ديوان البلاط السلطاني الصادر أمس أثلج صدور جموع الشعب وكل عاشق للتراب العماني، مبتهلين إلى الله عز وجل بأن ينعم على جلالة السلطان بموفور الصحة والعافية.

وقال سعادة منصور بن عبدالله بن سالم السعيدي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الخابورة: "تلقينا هذا الخبر المفرح بالحمد والشكر لله، وقد أسعدنا هذا الخبر وأسعد كل من يعيش على أرض هذا الوطن، بعدما استقر الاطمئنان في قلوبنا واستقرار الحالة الصحية لجلالة السلطان".

وقال الدكتور سيف بن راشد الشقصي مدير عام مشروع زراعة المليون نخلة إنّ المشاعر لا توصف وتعجز الكلمات عن التعبير عن الفرح عندما سمعنا هذا الخبر الذي يسر النفس ويبهجها، داعين ومبتهلين للمولى عز وجل أن يلبس مولانا لباس الصحة والعافية وأن يمد في عمره فهو الحريص على أمن واستقرار هذا البلد الأبي؛ حيث أمر بتنفيذ زراعة المليون نخلة من أجل تحقيق الأمن الغذائي لهذا البلد الغالي، سائلين المولى عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء.

وعبّر الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات عن فرحته بهذا الخبر السعيد، قائلا: "لأن استبشارنا بالأخبار الطيبة عن صحة مولانا جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- هو أقصى ما تتوق إليه الأنفس والأفئدة، ونحن نخطو خطوات التفاؤل في أول أيام العام الجديد، الذي يحمل الخير والبشرى لعمان كلها".

وقال محمد بن سليمان الكندي رئيس مجلس إدارة شركة سندان للتطوير العقاري: "الحمد لله رب العالمين حمدا يكافئ نعمه ويماثل فضله، لقد منّ الله علينا ونحن نستقبل العام الجديد بهذا الخبر السعيد الذي أثلج صدور جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن العزيز بل شمل ذلك العديد من الأصدقاء في أرجاء المعمورة، فلله الحمد والمنة، وندعو الله أن يلبس جلالة السلطان ثوب الصحة والعافية والعمر المديد".

وعبّرت الكاتبة منى المعولية عن سعادتها الغامرة بالبيان الصادر عن الديوان السلطاني، مؤكدة أن هذا البيان ساهم في طمأنة المواطنين وكل من يحب جلالة السلطان ويتمنى الخير لعمان الغالية. وقالت المعولية معبرة عن سعادتها: "أشعر بسعادة غامرة وتملؤني الفرحة وتمنحني التفاؤل الكبير بالمستقبل المشرق لبلادي الحبيبة، فما أسعده من خبر وما أجملها من بشرى، بعد اطمئناننا على صحة جلالة السلطان".

وقالت بدرية بنت أحمد الهطالية مدير مساعد تخطيط وتطوير بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: "الحمد لله أن بشرنا وطمأننا على صحة الوالد والقائد، فاللهم أسبغ عليه الصحة والعافية". وأضافت أن بيان الديوان السلطاني أسعد قلوبنا وأعاد إلينا أرواحنا من بعد فترة عصيبة رجونا الله جميعا أن يمررها علينا بسلام. وأضافت الهطالية: "الحمد لله، ها هي البشرى تُزف إلينا وتعيد إلينا فرحتنا في هذا الوطن". وتوجهت الهطالية بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن ينعم على صاحب الجلالة السلطان المعظم بالصحة والعافية وأن يحفظ عمان وجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وقال أيمن بن دادكريم بن شمبية البلوشي مدير العلاقات العامة بشركة "إيفنت" إن الفرحة العامرة تغمر قلوب كل أبناء عُمان بعد سماع الخبر السعيد عن استقرار الحالة الصحية لجلالة السلطان المعظم، مشيرا إلى أنّ الشعب تعود على أن كل بيان رسمي أو مرسوم سلطاني يزف دائما الفرحة وبشرى الخير بمستقبل مشرق لعمان.

وعبرت لميس عبدالله الطائية عضوة مجلس دولة سابقا عن فرحتها باستقرار الحالة الصحية لجلالته، وقالت: "ربي لك الحمد ولك الشكر على كل ما أعطيت سلطان القلوب من صحة وعافية، عافاه رب البرية وأمد في عمره سنين وأعواما مديدة، لأجل شعبه ووطنه".

وأعرب الدكتور عزيز بن ناصر النعماني مدير مركز القمة للاستشارات النفسية عن سعادته بالبيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني الذي طمأن الشعب على صحة جلالة السلطان، وقال: "شعب أيقن وآمن بأن الله حباه بقائد يجمع في ذاته كل مقومات القيادة الحكيمة المؤمنة، وهو ما جعل هذا الشعب يلتف حوله ليصنع ملحمة حب ووفاء وصروح حضارة بوأت هذا الدولة المكانة العزيزة التي تحتلها اليوم بين الدول العلية الشأن والمحترمة".

وقال المواطن سليمان بن سيف الرواحي: "إنّ هذا البيان فرحة وطن بأكمله، وفرحة شعب انتظر بلهفة كبيرة للاطمئنان على صحة جلالة السلطان المعظم، فكان البيان أجمل وأسعد نهاية لعام 2019، والذي يمثل رسالة شكر من جلالته لأبناء شعبه على دعواتهم الصادقة، ورسالة لنا جميعاً بأن نكون كما عاهدنا جلالته صفاً واحداً لا يفرقنا أحد، وأيضا رسالة تحمل المحبة والعلاقة القوية التي تربطنا بقائدنا ووالدنا وباني عمان الحديثة".

وقال ماجد بن علي السعيدي عضو الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية: "إنّه ليوم سعيد أن نطمئن على صحة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- فقد ابتهج الجميع بخبر تعافي جلالته وغمرت السعادة وجوه الناس، وردد الجميع عبارات الحمد والشكر لله عز في علاه، ونسأل المولى القدير أن ينعم على جلالة السلطان دوام الصحة والعافية".

وعبّر المواطن يحيي بن محمد الراشدي عن فرحته بالدعاء قائلا: "الحمد لله رب العالمين الشافي المعافي، الحمد لله على سلامة وصحة مولانا المعظم، واللهم أنعم عليه بالصحة والعافية والعمر المديد وأحفظه لعمان وأهلها يا رب العالمين".

وقالت ردينة بنت عامر الحجري مديرة متحف المدرسة السعيدية للتعليم إنّ البيان السلطاني نشر الفرحة في ربوع عمان، والله نسأل أن يديم على مولانا جلالة السلطان المفدى موفور الصحة والعافية.

وقالت الدكتورة بدرية بنت ناصر الوهيبية مديرة دائرة البحوث الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة: "تنفّسنا ميلادا جديدا وبشرى لعام يحمل بين طيّاته صفحات شعب عشق حاكمه فاستوطن قلوبهم، ليغدو هو الوطن وهو الأب الروحي لكل عماني، لله درك كم عشقناك... حفظ الله عمان حرة أبية شامخة في عهدكم مولاي وتحت ظل رعايتكم الكريمة الراسخة المعالي".

وقال أحمد الحوسني مدير أول الاتصالات الرقمية في شركة أوريدو: "اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، إنّ آخر أيام 2019 هو أسعدها بعدما أثلجت صدورنا بالاطمئنان على صحة جلالة السلطان المعظم".

وقالت كلثم بنت سيف الحراصية أخصائية علاقات عامة في أوريدو: "الحمد لله أن بشرنا بشارة خير عن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- فهي بشارة تسجد لها جباه الشعب شكرا لله وتضرعا بأن يمد في عمره، ونسأل الله أن يرزقه وافر الصحة والعافية".