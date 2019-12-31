تنوع تضاريس السلطنة يجذب عشاق سياحة المغامرات من مختلف دول العالم

مسقط - الرؤية

تشهد سياحة المغامرات في السلطنة إقبالا واسعا وانتعاشا ملحوظا؛ حيث يتوافد العديد من السياح إلى السلطنة في الموسم الشتوي؛ لما تتمتع به من مقومات طبيعية تحفز المغامرين، وتوفر تجربة سياحية متنوعة ومتميزة في استكشاف الطبيعة. وتعمل وزارة السياحة على الترويج للمقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة، إلى جانب تنوع تضاريسها بين البيئات الجبلية، والبحرية، والصحراوية التي تُغري المغامرين لخوض تجارب سياحية ممتعة وشيّقة.

وتسعَى وزارة السياحة إلى تنشيط سياحة المغامرة من خلال وضع التشريعات والإجراءات اللازمة لممارستها، حفاظا على صحة وسلامة المغامرين في السلطنة، وإيمانا منها بأهمية إضفاء القيمة المضافة العالية على هذا النوع من السياحة. وتتعدَّد أنشطة سياحة المغامرات لقضاء تجربة فريدة في ربوع السلطنة من خلال تسلق الجبال الشاهقة ومسالكها الوعرة، والغوص، والمشي في مسارات، واستكشاف الكهوف والتخييم.

وتشكّل جبال السلطنة بارتفاعاتها الشاهقة وجروفها الصخرية حادة الانحدار ومسالكها الوعرة تحديا لمحبي هذه الرياضة، ويوجد في السلطنة العديد من مناطق التسلّق، ويتيح تنوعها للمتسلق الخيار بحسب مهارته فهناك ما هو ممهد المسارات وهناك ما هو شديد الوعورة، ويوفر وادي غـول في محافظة الداخلية الذي يرتفع إلى علو 300 متر فرصةً مثالية للتسلق. ويبقى جبل مشت الموقع الأمثل للتسلق، بواجهة صخرية لعلها الأضخم في شبه الجزيرة العربية، وواجهته الجنوبية الشرقية تمتد لحوالي 6 كم، وترتفع إلى 850 متراً، موفرة مسالك من جميع المستويات، كما تتميز محافظة مسندم بالعديد من الجبال، وتنتشر حول مسقط العديد من المرتفعات التي يمكن تسلقها، سواءً كانت للمبتدئين أو لمحترفي هذه الرياضة.

كما تعدُّ السلطنة من أكثر وجهات الغوص شهرة في المنطقة، وتمتاز بالتنوّع الكبير في حياتها البحرية واحتوائها على العديد من الجروف البحرية والجزر الصغيرة والخلجان والكهوف التي تتنوّع فيها الحياة البحرية والمرجانية الفريدة، وتعتبر أفضل الأشهر للغوص في عُمان هي الفترة من أبريل وحتى يوليو، كما يمكن ممارستها في كافة الأوقات، ومن أبرز مناطق الغوص حول العاصمة مسقط: بندر الخيران وجزيرة الفحل وجزر الديمانيات وخليج المقبرة (مسقط القديمة) وإضافة إلى شاطئ الجصة ويتميز كل منها بتنوع بيئي.

من جانبه، قال حسن اللواتي صاحب شركة روف لسياحة المغامرات: أنعم الله علينا بطبيعة خلابة، وتضاريس متنوعة، وطقس معتدل على مدار العام (الخريف في صلالة كمثال)، فلدينا الجبال والأودية والشواطئ والكهوف وشريط ساحلي ممتد لأكثر من 3000 كم من الشواطئ التي لا يوجد لها مثيل في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤهل السلطنة لأن تكون وجهة واعدة لهذا النوع من سياحة المغامرة. ومن هذا المنطلق تم تأسيس شركة عمانية محلية متخصصة في سياحة المغامرات في 2017، وتعمل على الترويج للسياحة في عمان، وتعزيز سمعتها كوجهة لسياحة المغامرة، حيث توفر شركة روف رحلات التخييم والمشي الجبلي في جبال عمان، والنزول من الجبال والمشي بالأودية، والتسلق واكتشاف الكهوف، والرياضات البحرية كالغوص والسباحة ورحلات مشاهدة الدلافين.

وأشار حسن اللواتي إلى أن شركة "روف" تنظم رحلات استكشافية لمختلف المناطق العمانية، وتبدأ بدراسة المواقع من زوايا مختلفة، وتضع مسارا متكاملا للرحلة، مع ابتكار بعض التحديات التي تعطي الرحلة جمالها الخاص، ويجري اختيار الأماكن بدقة ودراستها بعناية للتأكد من صلاحيتها ولجعل السائح يخوض المغامرة بطمأنينة مع مراعاة كل سبل السلامة والوقاية. وهناك العديد من الوجهات السياحية التي زارتها شركة روف لخوض المغامرة والتمتع بالطبيعة الخلابة منها: وادي طيوي (ميبام)، ووادي شاب، ووادي العربيين، وكهف طهري، ومطرح، ومسفاة العبريين، ووادي حاور، وجبل شمس، والجبل الأخضر (كهف عامر، وسيق) والسيفة، وتطمح قريبا للتوسع للمناطق والمحافظات الأخرى من السلطنة لتشمل أيضا محافظتي مسندم والوسطى. وتتنوع أنشطة روف لتشمل جميع فئات وأعمار المجتمع لكن معظم الأنشطة تركز على الأفراد فوق سن 16 ولمن هم أقل من هذا العمر نحرص دائماً على مرافقة الآباء والأمهات لهم في المغامرة.

وقال المغامر سليمان بن سالم القصابي، من سكان ولاية بهلاء صاحب شركة مناظر مجان للسياحة: كانت المغامرات مجرد هواية؛ حتى تعمقت فيها بتأسيس شركتي الخاصة في عام 2013. وقبلها بدأت العمل في عام 2006 في الشركة الأولى في هذا المجال بالسلطنة، وتعلمت على أيدي المدربين الأجانب مهارات التسلق والغوص والتخييم وعشت المغامرة لمدة تقارب 8 سنوات وبعد ذلك جاءتني فكرة تأسيس مشروعي الخاص في 2013.

وأضاف القصابي: الشركة تنظم رحلات سياحية تشمل مسارات مشي إلى جانب خدمة نقل للسياح، ونأمل أن تكون شركتنا متميزة ببرامجها، ونطمح لأن نكون الأفضل في تنظيم الرحلات وتوفير خدمات للسياح، وأرى أن أغلب المقبلين على سياحة المغامرة من جنسيات مختلفة من أوروبا وأمريكا وأستراليا لتجربة مغامرات الجبال والأودية والربع الخالي.