"مصممة عمانية": حكومة السلطنة تساند المشروعات الشبابية

الرؤية - ناصر العبري

قالت مصممة الأزياء العمانية بشرى بنت علي بن سيف السليمانية، صاحبة مشروع "ريماني كولكشين لتصميم العبايات"، إنَّ المرأة العمانية حظيت بمكانة كبيرة في العهد الزاهر لمولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-، وقُدمت لها التسهيلات وأصبحت لها مكانة بين شعوب العالم.

وتحدثت بشرى، لـ"الرؤية" عن مشروعها مؤكدة أنَّها كانت تشارك منذ سنوات ببعض التصميمات مع أسرتها والأصدقاء وكان ذلك يعجبهم، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوة المشروع في سبتمبر 2019.

وأضافت السليمانية أن المشروع أنطلق بجهود شخصية، ولم تحصل على أي دعم أو تمويل، لكنها في الوقت ذاته ترحب بأي محاولات لدعم مشروعها كي تُحقق ما تسعى إليه من نجاح.

وأشارت السليمانية إلى أنها كمصصمة تحتاج إلى تسويق المنتجات وذلك بالمشاركة في الفاعليات والأنشطة الاجتماعية، وهو ما لاقى إقبالا جيدا على التصميمات التي تُقدمها في أي مشاركة لها.

وتابعت السليمانية أنَّها لم تجد أي صعوبات فحكومة السلطنة تساند دائماً المشروعات الشبابية من خلال الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

وعن مُنافسة العمالة الوافدة أكدت أن لكل نشاط منافسة وصعوبات ومن يريد النجاح عليه الدخول والمنافسة.