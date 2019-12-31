قوائم عشاء روسية لضيوف "قصر البستان" ابتداء من الثلاثاء

مسقط - الرؤية

يدعُو فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون ضيوفه للاستمتاع بتجربة استثنائية من قلب العاصمة موسكو، ضمن فعاليات "الأسبوع الروسي"، ابتداءً من الثلاثاء المقبل، ويعدُّ الشيف أليكسي بيلكوف أحد أشهر الطهاة في سلسلة مطاعم نوفيكوف العالمية ويقدم قوائم عشاء حصرية، ووجبة برنش في يوم الجمعة، تضم تشكيلة من الأطباق الشهيرة التي تعكس طابع وتاريخ وثقافة القياصرة الروس.

ولتكتمل التجربة بأبهى صورة، ينضمُّ الضيوف إلى الشيف في دروس الطهي للتعرف على فنون تحضير المأكولات الروسية في المنزل، متبوعة بوجبة غداء مكونة من ثلاثة أطباق.

وقال إريك ميلوش مدير المأكولات والمشروبات وفنون الطهي في فندق قصر البستان ريتز - كارلتون: يتميز المطبخ الروسي بنكهاته الرائعة ولمساته المُبدعة في فنون الطهي التي تعكس مزيجاً فريداً لمختلف الثقافات؛ مما يجعلها تحظى بقبولٍ ملايين السياح في كل عام. ويسعدنا استضافة الشيف أليكسي بيلكوف الذي سيغمر ضيوفنا من عشاق الأطباق الروسية بفنون الطهي القادمة إليهم من العاصمة موسكو؛ حيث سيتيح لهم فرصة للاستمتاع بتشكيلة فريدة من الأطباق التي يتم تقديمها في أحد أشهر المطاعم الروسية وأبرزها على مستوى العالم.

ويحرص فندق قصر البستان، ريتز - كارلتون على إثراء ضيوفه بتشكيلة متنوعة من التجارب الفريدة على مدار العام. وبفضل موقعه المميز ومرافقه عالمية المستوى التي تلبي كافة متطلبات العائلات وأطباقه الشهية التي ترضي الذواقة، فإن ضيوف الفندق على موعدٍ مستمر لقضاء أجمل الأوقات في ربوع الفندق والتي تمنحهم ذكريات تدوم وتبقى.