"مسقط لتوزيع الكهرباء" تطبق تقنيات "هواوي" للتحكم عن بُعد

مسقط - الرؤية

نجحتْ شركة مسقط لتوزيع الكهرباء -بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات- في التطبيق التجريبي لتقنية التحكم الآلي عن بُعد في محطتها الفرعية بالمعبيلة، بالتعاون مع شركة هواوي باستخدام تقنية (UHF-DSA).

وتعمل التقنية اللاسلكية في النطاق الترددي 400 ميجاهيرتز لإنشاء اتصال لاسلكي بين عناصر شبكة الكهرباء المختلفة. وأظهرت النتائج الميدانية أداء مميزا من حيث سرعة زمن استجابة الشبكة الكهربائية والتحكم بها ومراقبتها.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس علاء بن حسن بن موسى: إن نجاح التجربة يفتح آفاقا واسعة لتحسين جودة الخدمة بشكل جذري، والاستفادة من التقنيات الحديثة كإنترنت الإشياء والذكاء الاصطناعي لخدمة شبكات توزيع الكهرباء. كما أنَّ الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا والشبكة الذكية من شأنه أن يقلل من حجم الاستثمار التقليدي مع تحقيق عائد فني أكبر.

وتربط هذه التقنية جميع الأجهزة المستخدمة في الشبكة الكهربائية لاسلكيا، إلى جانب التحكم بها آليا عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تدعم التحول الذكي للشبكة ومرونتها في سرعة تحديد الأعطال واستعادة التيار الكهربائي دون تدخل الفنيين؛ مما يُسهم في تطوير كفاءة الشبكة الكهربائية واستمرارية توزيع الكهرباء للمشتركين والتحسن في المؤشرات العالمية التي تُعنى بقياس الكفاءة وجودة انسياب التيار لمختلف العقارات والمنشآت.

ويعدُّ المشروع هو الأول من من نوعه في العالم (خارج الصين) في تطبيق تقنية (UHF-DSA) وقد صممت التقنية لتوفير العديد من المزايا التي تناسب متطلبات قطاع الكهرباء من حيث الأداء والتغطية والأمن السيبراني والإنتاجية. وستعمل شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بعد الحصول على جميع الموافقات الضرورية من هيئة تنظيم الاتصالات على تشغيل تقنيات الاتصالات الحديثة في كافة أنحاء محافظة مسقط.