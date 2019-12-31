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مدعمة بالذكاء الاصطناعي

5 كاميرات لـ"هواوي nova 5T" تجعله "نجم التواصل الاجتماعي"

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

5 كاميرات لـ"هواوي nova 5T" تجعله "نجم التواصل الاجتماعي"

 

مسقط - الرؤية

يُتيح الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T وكاميراته الخمس المدعمة بالذكاء الاصطناعي، فرصةً جذابة لهواة التميز في تحسين جودة صورهم وفيديوهاتهم لنشرها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ويمكن لمحبي هواوي شراء هاتف HUAWEI nova 5T الجديد بسعر 149.9 ريال عُماني في متجر هواوي بسيتي سنتر مسقط، أو متجر هواوي في سيتي سنتر القرم.

ويتميَّز الهاتف بقدرات قوية في التقاط صور البورتريه مع تأثير بوكيه الذي يبرز صورة الشخص ويجعل خلفيته ضبابية، وهو ما تمتاز به وكاميرا مؤثرات بوكيه بدقة 2 ميجابكسل في الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T؛ فباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة يكفي أن يطلب المستخدم ممن يريد أن يصوره أن يتخذ الوقفة التي يريدها ثم يضغط على الزر فيلتقط له أجمل الصور، مع جعل الخلفية ضبابية ليبرزه ويجعل صورك أشبه بأعمال المحترفين. كما أن كاميرا التقاط صور قريبة بدقة 2 ميجابكسل في الهاتف HUAWEI nova 5T تمكِّن المستخدم من التقاط صور مذهلة من مسافة قريبة، وتظهر جمال الطبيعة بتفاصيلها ودقة صنعة المجوهرات، فتضيف بُعداً جديداً إلى صفحات وسائط التواصل الاجتماعي.

ومع الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T يمكن للمستخدم أن يطلق العنان لإبداعاته الإخراجية المحترفة بالاعتماد على عتاد كاميراته القوي وتصوير مقاطع الفيديو بجودة تضاهي أفلام المحترفين. وسيتمكن أيضا من إبراز جمال ما يصوره بأن يجعل الشخصية المحورية في الفيديو تنبض بالألوان في مقدمة الفيديو مع تحويل ألوان خلفيته إلى الأسود والأبيض أو الرمادي. كما أن محرر الفيديو AI Movie Editor المدعم بالذكاء الاصطناعي، الذي يمكن المستخدم من إنجاز عمليات متقدمة لتحرير الفيديو ببضع نقرات فحسب.

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