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"مسقط لتوزيع الكهرباء" أول شركة في العالم تستخدم تقنية UHF-DSA من هواوي

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 03:12 م بتوقيت مسقط

"مسقط لتوزيع الكهرباء" أول شركة في العالم تستخدم تقنية UHF-DSA من هواوي

 

مسقط - الرؤية

حققت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء  بالتعاون مع هيئة تنظيم الإتصالات نجاحا باهرا في إستخدام تقنية التحكم الآلي عن بعد بشكل تجريبي في محطتها الفرعية بالمعبيلة و ذلك بالتعاون مع عملاق التكنولوجيا في العالم شركة هواوي باستخدام تقنية الUHF-DSA. تعمل هذه التقنية اللاسلكية في النطاق الترددي 400 ميجاهيرتز لإنشاء اتصال لأسلكي بين عناصر شبكة الكهرباء المختلفة، وقد اظهرت النتائج الميدانية التي تم الحصول عليها اداءً رائعاً من حيث سرعة زمن استجابة الشبكة الكهربائية والتحكم بها ومراقبتها.

تقوم هذه التقنية بربط جميع الأجهزة المستخدمة في الشبكة الكهربائية لاسلكيا والتحكم بها آليا عن بعد باستخدام تقنيات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تدعم التحول الذكي للشبكة ومرونتها في سرعة تحديد الأعطال واستعادة التيار الكهربائي دون تدخل الفنيين، مما يساهم في تطوير كفاءة الشبكة الكهربائية وجودتها في استمرارية توزيع الكهرباء للمشتركين وتحسن في المؤشرات العالمية التي تعنى بقياس الكفاءة وجودة انسياب التيار لمختلف العقارات والمنشآت.

يعد هذا المشروع الأول من من نوعه في العالم (خارج الصين) في تنفيذ تقنية (UHF-DSA) وقد صممت هذه التقنية لتوفير العديد من المزايا التي تناسب متطلبات قطاع الكهرباء من حيث الاداء والتغطية والامن السيبراني والانتاجية. و ستعمل شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بعد الحصول على جميع الموافقات الضرورية من هيئة تنظيم الاتصالات لتشغيل تقنيات الإتصالات الحديثة في كافة أنحاء محافظة مسقط .

وقد علق الرئيس التنفيذي بالوكالة المهندس علاء بن حسن بن موسى عن الفوائد الكبيرة لأستخدام هذه التكنولوجيا قائلا بأن نجاح هذه التجربة يفتح آفاقا واسعة لتحسين جودة الخدمة بشكل جذري و الإستفادة من التقنيات الحديثة كإنترنت الإشياء و الذكاء الإصطناعي لخدمة شبكات توزيع الكهرباء. كما أن الأستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا و الشبكة الذكية من شأنه أن يقلل من حجم الإستثمار التقليدي مع تحقيق عائد فني أكبر.

 

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