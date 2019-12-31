الثلاثاء, 31 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

نفط عمان يتراجع 89 سنتًا

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 12:52 م بتوقيت مسقط

نفط عمان يتراجع 89 سنتًا

 

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الثلاثاء 67.42 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 89 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 68.31 دولار أمريكي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 أكتوبر 2015

نفط عمان يرتفع بـ1.75 دولار.. و"برنت" يتراجع 39 سنتا

المزيد

11 يونيو 2018

نفط عمان يفقد 54 سنتا

المزيد

12 يونيو 2018

50 سنتا ترفع نفط عمان إلى 74.79 دولار

المزيد

29 سبتمبر 2015

نفط عمان يلامس 45 دولارا.. و"برنت" يهبط 87 سنتا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فرص لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

9 قوانين في 2019 لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية والنهوض بالأداء الاقتصادي

الاقتصاد - محلي

درس 2019: للتغيير وجوه كثيرة

دولي - أخبار

إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني يضيء 2019 بنور التسامح والتعايش العماني

المحليات - أخبار

"كريسماس في مكة" و"بلاد تركب العنكبوت" و"زوجتي من الجن".. أبرز روايات 2019

المحليات - ثقافة

"تنبؤات 2020": إتمام "البريكست" وأفول نجم ميركل وريادة الصين في "الجيل الخامس"

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة