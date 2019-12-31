نفط عمان يتراجع 89 سنتًا

مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الثلاثاء 67.42 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 89 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 68.31 دولار أمريكي.
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 12:52 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الثلاثاء 67.42 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 89 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 68.31 دولار أمريكي.
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