الثلاثاء, 31 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

صدقتَ وعـدَك

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

صدقتَ وعـدَك

 

سمير عبد الصمد | الأردن

 

أحيا نداكَ قلوبَها وعقولَها

                         ورعت يداكَ شبابَها وكهولَها

//

أسرجتَ في الليلِ البهيمِ سراجَها

                    أسرجتَ في دربِ الرخاءِ خُيولَها

//

فاستنهضت هِممَ الأُباةِ بيارقٌ

                            قابوسُ للعلياءِ كنتَ دليلَها

//

لبستْ عُمانُ قِلائدًا من عِـزَّةٍ

                        تاهتْ جمالًا،  وارتدتْ إكليلَها

//

بيضاءُ ناصعةُ الرحابِ كريمةٌ

                           عمَّ السلامُ جبالَها وسهولَها

//

وأقلتَ عثرتَها بنخوةِ فارسٍ

                          لمّا حملتَ من الأمورِ ثقيلَها

//

وصدقتَ وعدَكَ في قيادةِ نهضةٍ

                     من فِكرَكَ الراقي كتبتَ فصولَها

//

أهديتَها قِيَمًا تليقُ بمجدِها

                       فَتَوهَّجتْ فِكرًا يُنيرُ عقولَها

//

قد كنتَ لو ظمِئتْ لِنبعِ محبةٍ

                 يُنبوعَها الصافي،  وكنتَ نخيلَها

//

هبَّتْ عُمانُ لِتلتقي سُلطانَها

                   قد زيّنتْ عـَرضَ البلادِ وطولَها

//

هذي جموعُ المخلصينَ لِعرشِكم

                        بسنا فضائلِكم أنرتَ سبيلَها

//

قابوسُ قُرَّةُ عينِها وضياؤها

                        روَّتْ غمائمُ راحتيك غليلَها

//

حملتْ إليكَ ولاءَها ولواءَها

                         أهْدَتْ إليكَ نشيدَها وهديلَها

//

تسمو القلوبُ الخافقاتُ بِحُبِّكم

                    تُهدي،  وأنت رجاؤها،  ترتيلَها

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

9 قوانين في 2019 لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية والنهوض بالأداء الاقتصادي

الاقتصاد - محلي

درس 2019: للتغيير وجوه كثيرة

دولي - أخبار

إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني يضيء 2019 بنور التسامح والتعايش العماني

المحليات - أخبار

"كريسماس في مكة" و"بلاد تركب العنكبوت" و"زوجتي من الجن".. أبرز روايات 2019

المحليات - ثقافة

"تنبؤات 2020": إتمام "البريكست" وأفول نجم ميركل وريادة الصين في "الجيل الخامس"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة