صدقتَ وعـدَك

سمير عبد الصمد | الأردن

أحيا نداكَ قلوبَها وعقولَها

ورعت يداكَ شبابَها وكهولَها

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أسرجتَ في الليلِ البهيمِ سراجَها

أسرجتَ في دربِ الرخاءِ خُيولَها

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فاستنهضت هِممَ الأُباةِ بيارقٌ

قابوسُ للعلياءِ كنتَ دليلَها

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لبستْ عُمانُ قِلائدًا من عِـزَّةٍ

تاهتْ جمالًا، وارتدتْ إكليلَها

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بيضاءُ ناصعةُ الرحابِ كريمةٌ

عمَّ السلامُ جبالَها وسهولَها

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وأقلتَ عثرتَها بنخوةِ فارسٍ

لمّا حملتَ من الأمورِ ثقيلَها

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وصدقتَ وعدَكَ في قيادةِ نهضةٍ

من فِكرَكَ الراقي كتبتَ فصولَها

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أهديتَها قِيَمًا تليقُ بمجدِها

فَتَوهَّجتْ فِكرًا يُنيرُ عقولَها

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قد كنتَ لو ظمِئتْ لِنبعِ محبةٍ

يُنبوعَها الصافي، وكنتَ نخيلَها

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هبَّتْ عُمانُ لِتلتقي سُلطانَها

قد زيّنتْ عـَرضَ البلادِ وطولَها

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هذي جموعُ المخلصينَ لِعرشِكم

بسنا فضائلِكم أنرتَ سبيلَها

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قابوسُ قُرَّةُ عينِها وضياؤها

روَّتْ غمائمُ راحتيك غليلَها

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حملتْ إليكَ ولاءَها ولواءَها

أهْدَتْ إليكَ نشيدَها وهديلَها

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تسمو القلوبُ الخافقاتُ بِحُبِّكم

تُهدي، وأنت رجاؤها، ترتيلَها