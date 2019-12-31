صدقتَ وعـدَك

سمير عبد الصمد | الأردن
أحيا نداكَ قلوبَها وعقولَها
ورعت يداكَ شبابَها وكهولَها
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أسرجتَ في الليلِ البهيمِ سراجَها
أسرجتَ في دربِ الرخاءِ خُيولَها
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فاستنهضت هِممَ الأُباةِ بيارقٌ
قابوسُ للعلياءِ كنتَ دليلَها
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لبستْ عُمانُ قِلائدًا من عِـزَّةٍ
تاهتْ جمالًا، وارتدتْ إكليلَها
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بيضاءُ ناصعةُ الرحابِ كريمةٌ
عمَّ السلامُ جبالَها وسهولَها
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وأقلتَ عثرتَها بنخوةِ فارسٍ
لمّا حملتَ من الأمورِ ثقيلَها
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وصدقتَ وعدَكَ في قيادةِ نهضةٍ
من فِكرَكَ الراقي كتبتَ فصولَها
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أهديتَها قِيَمًا تليقُ بمجدِها
فَتَوهَّجتْ فِكرًا يُنيرُ عقولَها
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قد كنتَ لو ظمِئتْ لِنبعِ محبةٍ
يُنبوعَها الصافي، وكنتَ نخيلَها
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هبَّتْ عُمانُ لِتلتقي سُلطانَها
قد زيّنتْ عـَرضَ البلادِ وطولَها
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هذي جموعُ المخلصينَ لِعرشِكم
بسنا فضائلِكم أنرتَ سبيلَها
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قابوسُ قُرَّةُ عينِها وضياؤها
روَّتْ غمائمُ راحتيك غليلَها
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حملتْ إليكَ ولاءَها ولواءَها
أهْدَتْ إليكَ نشيدَها وهديلَها
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تسمو القلوبُ الخافقاتُ بِحُبِّكم
تُهدي، وأنت رجاؤها، ترتيلَها