سلامٌ عليْكَ

د. أحمد مرسى| مصر

ســـلامٌ عليكَ يسوعُ المسيحْ

ويومَ ولـــدتَ كوجْهِ الـــــقمرْ

***

عليكَ الــــسلامُ بكونٍ فسيــحْ

لكلِّ الــدروبِ وخَيرِ الــــمطرْ

***

خلقتَ نبيَّا رَســولاً فـــــصيحْ

لتتركَ فـــي النفسِ طِيبَ الأثرْ

***

وفى المهدِ جئتَ بقولٍ صريحْ

فكنتَ رَســــــولًا تُحِبُّ الــبَشرْ

***

وأمُّ المسيــــــــحِ تناجِى الإلـهْ

يجــودُ النخيلُ بِحُــــــلْوِ الثَّمَرْ

***

سلامٌ عليكَ يسوعَ بنِ مَــريمْ

ويومَ ولـــــــدتَ فشاعَ الخبرْ

***

فأُمُّكِ فى الــمسكِ عطرٌ تَرَنمْ

بتولٌ طـــــــهورٌ وقلبٌ شَكَرْ

***

تَحَدَّثَ طِــــفْلًا ’ وطَيْفاً تَكَلَّمْ

بِأَمْرٍ مـــــــن اللهِ كانَ الــقدرْ

***

وأَحْيَيَتَ مَــوْتَى بِسِرِّ النُبُوَّةْ

وحــــبا نثَرتَ كظِلِّ الشجرْ

***

وكـــــــنتَ طبيباً لكلِّ البَرايا

وبالــــمعجزاتِ تَرُدُّ البَصَرْ

***

لـــكل الــــخــلائقِ أُمٌ و أَبْ

ورَبُّ الــــــعبادِ لَنا قَدْ أَمَــرْ

***

وآدمُ أَصْلٌ لِــــــــكلِّ الوُجُودْ

بِدونِ أَبٍ جاءَ عــكسَ البَشَرْ

***

وأمٍ لتحنو كــــظلِّ الــوُرُودْ

فَهَلْ نـــــــَسْتَنِيرُ بِتِلْكَ الـعِبَرْ

***

وحَوَّاءُ مَــــــــــا خُلِقتْ مثْلَنا

فَــهَلْ أَثْمَرَتْ فى دُنَانا النُذُرْ

***

خُلِقْتَ لأمٍّ وذاكَ اصْطِـــفاءْ

كـريمُ الصفاتِ عظيمُ الفِكَرْ

***

سَلامٌ عـــليكَ فأنتَ المسيحْ

ومَــرْيَمُ فَجرٌ وأنتَ السَحَرْ

***

ولا تَسْأَلُونِى لِـــــماذا أتيتْ

لأن الــجَوَابَ كوقْعِ المطرْ

***

وعُمْقُ الــحقيقةِ عِندَ الإلــهْ

فلا قلبَ يَقْسُو كَوجْهِ الحَجرْ

***

خُلِقْتَ بَلِيغاً بـــــكل المعانى

فــى كل بَـــحرٍ وفى كلِّ بَرْ

***

نُحِبُّكَ عيسَى رَسُــولَ سَلَامٍ

فـــــــــــأنت نبُّى كريمٌ أَغَرْ

***

وعِطْرُ النُبُوَّةِ للـــــــعارِفِينْ

صلاةٌ وفَجْرٌ وجَمـعٌ وقَصْرْ

***

أُحِبُّكَ نورا بـــــــكُلِّ القلوبْ

وأنتَ المعانى بِأىِّ حَـــصْرْ

***

وكُلُّ الكنائسِ فــــى كُلِّ وادْ

تُنِيرُ الحَياةَ وتمحو الخطرْ