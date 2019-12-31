سلامٌ عليْكَ

د. أحمد مرسى| مصر
ســـلامٌ عليكَ يسوعُ المسيحْ
ويومَ ولـــدتَ كوجْهِ الـــــقمرْ
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عليكَ الــــسلامُ بكونٍ فسيــحْ
لكلِّ الــدروبِ وخَيرِ الــــمطرْ
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خلقتَ نبيَّا رَســولاً فـــــصيحْ
لتتركَ فـــي النفسِ طِيبَ الأثرْ
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وفى المهدِ جئتَ بقولٍ صريحْ
فكنتَ رَســــــولًا تُحِبُّ الــبَشرْ
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وأمُّ المسيــــــــحِ تناجِى الإلـهْ
يجــودُ النخيلُ بِحُــــــلْوِ الثَّمَرْ
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سلامٌ عليكَ يسوعَ بنِ مَــريمْ
ويومَ ولـــــــدتَ فشاعَ الخبرْ
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فأُمُّكِ فى الــمسكِ عطرٌ تَرَنمْ
بتولٌ طـــــــهورٌ وقلبٌ شَكَرْ
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تَحَدَّثَ طِــــفْلًا ’ وطَيْفاً تَكَلَّمْ
بِأَمْرٍ مـــــــن اللهِ كانَ الــقدرْ
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وأَحْيَيَتَ مَــوْتَى بِسِرِّ النُبُوَّةْ
وحــــبا نثَرتَ كظِلِّ الشجرْ
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وكـــــــنتَ طبيباً لكلِّ البَرايا
وبالــــمعجزاتِ تَرُدُّ البَصَرْ
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لـــكل الــــخــلائقِ أُمٌ و أَبْ
ورَبُّ الــــــعبادِ لَنا قَدْ أَمَــرْ
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وآدمُ أَصْلٌ لِــــــــكلِّ الوُجُودْ
بِدونِ أَبٍ جاءَ عــكسَ البَشَرْ
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وأمٍ لتحنو كــــظلِّ الــوُرُودْ
فَهَلْ نـــــــَسْتَنِيرُ بِتِلْكَ الـعِبَرْ
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وحَوَّاءُ مَــــــــــا خُلِقتْ مثْلَنا
فَــهَلْ أَثْمَرَتْ فى دُنَانا النُذُرْ
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خُلِقْتَ لأمٍّ وذاكَ اصْطِـــفاءْ
كـريمُ الصفاتِ عظيمُ الفِكَرْ
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سَلامٌ عـــليكَ فأنتَ المسيحْ
ومَــرْيَمُ فَجرٌ وأنتَ السَحَرْ
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ولا تَسْأَلُونِى لِـــــماذا أتيتْ
لأن الــجَوَابَ كوقْعِ المطرْ
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وعُمْقُ الــحقيقةِ عِندَ الإلــهْ
فلا قلبَ يَقْسُو كَوجْهِ الحَجرْ
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خُلِقْتَ بَلِيغاً بـــــكل المعانى
فــى كل بَـــحرٍ وفى كلِّ بَرْ
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نُحِبُّكَ عيسَى رَسُــولَ سَلَامٍ
فـــــــــــأنت نبُّى كريمٌ أَغَرْ
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وعِطْرُ النُبُوَّةِ للـــــــعارِفِينْ
صلاةٌ وفَجْرٌ وجَمـعٌ وقَصْرْ
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أُحِبُّكَ نورا بـــــــكُلِّ القلوبْ
وأنتَ المعانى بِأىِّ حَـــصْرْ
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وكُلُّ الكنائسِ فــــى كُلِّ وادْ
تُنِيرُ الحَياةَ وتمحو الخطرْ