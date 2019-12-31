أبو نبراس البوصافي | مسقط

ناديۡتُ إخواني ألا فينَا عُمَرۡ

أوۡ كالجلَنۡدى ذي الفَقارِ المُشۡتهرۡ

//

أوۡ طالبُ الحقِّ الذي بزغَ النُّهى

ضرغامُ هاماتِ الشَّآبيبِ الأبَرۡ

//

أو ذلكَ المختارُ صنديدُ العِدى

روحُ الشُّراةِ على أكاليلِ العُصُرۡ

//

مِنۡ بعدِهِمۡ طِيبُ الغِراسُ مُعَتَّقٌ

مِنۡ بعدِهِمۡ نبراسُ نورٍ يستَمرۡ

//

حمَّالُ ألۡوِيَةِ الكفاحِ وَ نِيلُها

همَّالُ أسۡحارٍ كعيسى إذۡ حضَرۡ

//

بيۡداءُ قصۡعتِهِ اخۡضِرارٌ كلُّها

الوارثُ الشَّهۡمُ الأبيُّ المنۡتَظَرۡ

//

وكذاكَ غسَّانُ ابۡنُ عبدِاللهِ مَنۡ

أرۡسَى البحارَ بِقبۡضَةِ اللَّيۡثِ الهَصِرۡ

//

و ابۡنٌ لِجيۡفَرَ نالَ أكبَرَ حظۡوةٍ

فالنَّابُ يرۡوِي مِنۡ تلابيبِ الشَّررۡ

//

مَنۡ كالمُهنَّا يا لَها مِنۡ غبۡطةٍ

إذۡ جئتهُ وعلى سفِيني أنۡتَصِرۡ

//

نجۡلُ الكُماةِ مُبَجَّلٌ ومُسدَّدٌ

وبِعدلِهِ أمِنَ العبادُ معَ الشَّجَرۡ

//

و الصَّلۡتُ قدۡ ناديۡتهُ يا قومَنا

فهوَ الوفيُّ لِنورهِ خجَلَ القمَرۡ

//

منۡ آلِ ضنۡكٍ كان ترياقَ النَّقا

ولحكمِهِ حلَّ الأمانُ معَ النَّصَرۡ

//

تلكُم سُقَطۡری قدۡ حكَتۡ اثارَهُ

حتَّی القيامۃِ لا يزالُ لهۡ الاثَرۡ

//

واليعربيُّ النَّاصرُ الفَذُّ الذي

ملكَ البلادَ وساسَها في كلِّ أمۡرۡ

//

فهوَ الذي طردَ الفِرنۡجةَ سابقاً

وأتى ابۡنُ سيۡفٍ ذلكَ الحبۡرُ الأغَرۡ

//

وقيودُ أرضِ اللهِ سيۡفٌ شمۡسُها

نجلُ اليعاربةِ العظيمِ المُعۡتَبَرۡ

//

أجۡلَتۡ بحارُ جيوشِهِ طعۡمَ الأسَى

قد كانَ للإفرنۡجِ نارًا تسۡتَعِر ۡ

//

وكذاكَ سلطانٌ سليلُ القيۡدِ مَنۡ

بمدافِعِ التَّحريرِ سدَّدَ كلَّ خيۡرۡ

//

ناديتُهُمۡ يومِي فهلۡ مِنۡ سامعٍ

فلِصرۡختي هبَّتۡ رياحٌ مِنۡ شَهَرۡ

//

ناديتُهمۡ يا لَلرِّجالِ وإنَّ لي

شوقًا فهلۡ صدۡقًا يُجيبُكُ مَنۡ غبَرۡ

//

ناديتُهمۡ والدَّمعُ يهطِلُ ساكبًا

مِنۡ مِلۡئِ جفۡني خلتُهُ نَزَلَ المطَرۡ

//

حتَّى الخدودُ مشاعلاً قدۡ أصبحتۡ

فحميمُ أشۡجاني عليۡها قدۡ حفَرۡ

//

كجُمالةٍ صفۡرٍ ومِنۡ عيني غدَتۡ

تبۡكي فيَا ويۡلي وَ ويۡلي مِنۡ عُمَرۡ

//

فالعُرۡبُ صرَّفَهُمۡ صنوفُ مَذَلَّةٍ

ومهانَةٍ تَطۡغی علی كلِّ السِّيَرۡ

//

ناديتُهُمۡ و الكفۡرُ عربَدَ قائلاً

القدۡسُ صارتۡ قبلةً للمُعۡتمرۡ

//

القدسُ عاصمةُ اليهودِ وإنَّها

غجَريَّةٌ في مُخِّ قاموسِ الغجَرۡ

//

القدۡسُ ليستۡ منۡ تراثِ عروبةٍ

قدۡ قالها الصُّهۡيونُ في وضۡحِ القدَرۡ

//

ناديتُهمۡ هيَّا أغيثوا أمَّةً

قد سامَها الذلَّ الذي قصَمَ الظَّهَرۡ

//

ناديتُهمۡ والقلبُ يعلوهُ الأسى

منۡ شدِّةِ الظُلَّامِ أوۡ سوۡطِ القهَرۡ

//

قد ضيَّعَ الأحفادُ مجدَكُمُ الذي

بالسيۡفِ والإسلامِ دوۡمًا قدۡ ذُكِرۡ

//

قدۡ قصَّرَ الأحفادُ في نشۡرِ الهُدى

ألِفُوا المَنامَ نهارَهُمۡ حتَّى السَّحَرۡ

//

يا ربُّ يا رَحۡمنُ عجِّلۡ نصرَنا

وابعثۡ لنا عُمرًا ويتلوهُ عُمَرۡ

//

ثمَّ الصلاةُ على النبيِّ المصۡطَفى

نورُ الحِجا وجبينُ هاتِيكَ الدُّهُرۡ

//

ولآلهِ الأطهارِ ما غسَقَ الدُّجى

ريحُ الصَّبا هبَّتۡ وقطۡراتُ البحَرۡ