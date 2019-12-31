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أين عمر؟

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

أين عمر؟

 

أبو نبراس البوصافي | مسقط

 

ناديۡتُ إخواني ألا فينَا عُمَرۡ    

                        أوۡ كالجلَنۡدى ذي الفَقارِ المُشۡتهرۡ

//

أوۡ طالبُ الحقِّ الذي بزغَ النُّهى

                         ضرغامُ هاماتِ الشَّآبيبِ  الأبَرۡ

//

أو ذلكَ المختارُ صنديدُ العِدى

                       روحُ الشُّراةِ على أكاليلِ العُصُرۡ

//

مِنۡ بعدِهِمۡ طِيبُ الغِراسُ مُعَتَّقٌ

                          مِنۡ بعدِهِمۡ نبراسُ نورٍ يستَمرۡ

//

حمَّالُ ألۡوِيَةِ الكفاحِ وَ نِيلُها

                        همَّالُ أسۡحارٍ كعيسى إذۡ حضَرۡ

//

بيۡداءُ قصۡعتِهِ اخۡضِرارٌ كلُّها

                          الوارثُ الشَّهۡمُ الأبيُّ المنۡتَظَرۡ

 //

وكذاكَ غسَّانُ ابۡنُ عبدِاللهِ مَنۡ

                    أرۡسَى البحارَ بِقبۡضَةِ اللَّيۡثِ الهَصِرۡ

//

و ابۡنٌ لِجيۡفَرَ نالَ أكبَرَ حظۡوةٍ

                      فالنَّابُ يرۡوِي مِنۡ تلابيبِ الشَّررۡ

//

مَنۡ كالمُهنَّا يا لَها مِنۡ غبۡطةٍ

                          إذۡ جئتهُ وعلى سفِيني أنۡتَصِرۡ

//

نجۡلُ الكُماةِ مُبَجَّلٌ ومُسدَّدٌ

                         وبِعدلِهِ أمِنَ العبادُ معَ الشَّجَرۡ

//

و الصَّلۡتُ قدۡ ناديۡتهُ يا قومَنا

                           فهوَ الوفيُّ لِنورهِ خجَلَ القمَرۡ

//

منۡ آلِ ضنۡكٍ كان ترياقَ النَّقا

                        ولحكمِهِ حلَّ الأمانُ معَ النَّصَرۡ

//

تلكُم سُقَطۡری قدۡ حكَتۡ اثارَهُ

                          حتَّی القيامۃِ لا يزالُ لهۡ الاثَرۡ

//

واليعربيُّ النَّاصرُ الفَذُّ الذي

                       ملكَ البلادَ وساسَها في كلِّ أمۡرۡ

 //

فهوَ الذي طردَ الفِرنۡجةَ سابقاً

                    وأتى ابۡنُ سيۡفٍ ذلكَ الحبۡرُ الأغَرۡ

//

وقيودُ أرضِ اللهِ سيۡفٌ شمۡسُها

                         نجلُ اليعاربةِ العظيمِ المُعۡتَبَرۡ

//

أجۡلَتۡ بحارُ جيوشِهِ طعۡمَ الأسَى

                        قد كانَ للإفرنۡجِ  نارًا  تسۡتَعِر ۡ

//

وكذاكَ  سلطانٌ سليلُ القيۡدِ مَنۡ

                          بمدافِعِ التَّحريرِ سدَّدَ كلَّ خيۡرۡ

//

 ناديتُهُمۡ يومِي  فهلۡ مِنۡ سامعٍ 

                       فلِصرۡختي هبَّتۡ رياحٌ مِنۡ شَهَرۡ

//

ناديتُهمۡ يا لَلرِّجالِ وإنَّ لي

                      شوقًا فهلۡ صدۡقًا يُجيبُكُ مَنۡ غبَرۡ

//

ناديتُهمۡ والدَّمعُ يهطِلُ ساكبًا 

                      مِنۡ مِلۡئِ جفۡني خلتُهُ نَزَلَ المطَرۡ

//

حتَّى الخدودُ مشاعلاً قدۡ أصبحتۡ

                        فحميمُ أشۡجاني عليۡها قدۡ حفَرۡ

//

كجُمالةٍ صفۡرٍ ومِنۡ عيني غدَتۡ

                    تبۡكي فيَا ويۡلي وَ ويۡلي مِنۡ عُمَرۡ

//

فالعُرۡبُ صرَّفَهُمۡ صنوفُ مَذَلَّةٍ

                      ومهانَةٍ تَطۡغی علی كلِّ السِّيَرۡ

//

ناديتُهُمۡ  و الكفۡرُ  عربَدَ قائلاً

                        القدۡسُ صارتۡ قبلةً للمُعۡتمرۡ

//

القدسُ عاصمةُ اليهودِ وإنَّها

                     غجَريَّةٌ في مُخِّ قاموسِ الغجَرۡ 

//

القدۡسُ ليستۡ منۡ تراثِ عروبةٍ

                   قدۡ قالها الصُّهۡيونُ في وضۡحِ القدَرۡ

//

ناديتُهمۡ  هيَّا أغيثوا  أمَّةً

                     قد سامَها الذلَّ الذي قصَمَ الظَّهَرۡ 

//

ناديتُهمۡ  والقلبُ يعلوهُ  الأسى

                      منۡ شدِّةِ الظُلَّامِ أوۡ سوۡطِ القهَرۡ     

//

قد ضيَّعَ الأحفادُ  مجدَكُمُ الذي

                      بالسيۡفِ والإسلامِ دوۡمًا قدۡ ذُكِرۡ 

//

قدۡ قصَّرَ  الأحفادُ في نشۡرِ الهُدى 

                    ألِفُوا المَنامَ نهارَهُمۡ حتَّى السَّحَرۡ  

//

 يا ربُّ يا رَحۡمنُ  عجِّلۡ نصرَنا 

                     وابعثۡ لنا عُمرًا  ويتلوهُ  عُمَرۡ

//

ثمَّ الصلاةُ على النبيِّ المصۡطَفى

                    نورُ الحِجا وجبينُ هاتِيكَ الدُّهُرۡ

//

ولآلهِ الأطهارِ ما غسَقَ الدُّجى

                  ريحُ الصَّبا هبَّتۡ وقطۡراتُ البحَرۡ

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