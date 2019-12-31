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تركيا تخطط لإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا.. ومصر تتحرك دبلوماسيًا

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

تركيا تخطط لإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا.. ومصر تتحرك دبلوماسيًا

عواصم - الوكالات

يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال مقاتلين سوريين متحالفين معه إلى ليبيا، في إطار دعم أنقرة العسكري المزمع لحكومة فائز السراج في طرابلس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة رويترز عن 4 مصادر تركية اشترطت عدم الكشف عن هويتها.

ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الأمانة العامة تلقت مذكرة من جمهورية مصر العربية تطلب فيها عقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار تحركات دبلوماسية مصرية لمنع التدخلات العسكرية في ليبيا المجاورة لها. وكان أردوغان أعلن أن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب السراج الدعم من أنقرة.

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