مشروعات نوعية في 2019 لتطوير البنى الأساسية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل

الرؤية - أحمد الجهوري

شهد العام 2019 طرحَ وتدشين العديد من المشاريع المهمة في مختلف القطاعات بالسلطنة، والتي تُسهم في تطوير البنى الأساسية والخدمات العقارية والتجارية، ورفد عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.. وترصد "الرؤية" في هذا التقرير عددا من أبرز هذه المشاريع الطموحة.

وبدأ العام 2019 بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية؛ منها تركيب أول توربين بمشروع هرويل لطاقة الرياح بمحافظة ظفار، ويتكون من 13 توربينا تولد 50 ميجاواط من الطاقة الكهربائية قادرة على تغذية 18,000 منزل. وفي مجال توفير الخدمات على طريق الباطنة السريع وقعت وزارة النقل والاتصالات وشركة النفط العُمانية اتفاقية لإقامة محطات وقود مؤقتة على امتداد الطريق في 4 مواقع مبدئيا.

وفي يناير الماضي، تم إسناد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في السلطنة بولاية عبري ليولد 500 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، وتنافست على تنفيذه ثلاث شركات من اليابان والسعودية والإمارات، إلى جانب افتتاح صحار سيتي سنتر الذي يعد أكبر وجهات التسوق في محافظة شمال الباطنة بولاية صحار بتكلفة 45 مليون ريال عماني ويحتوي على 130 متجرا و9 صالات سينما وهايبرماركت على مساحة أكثر من 7000 متر مربع.

وشهد فبراير 2019 بَدْء العمل في مصفاة سيباسك عمان لإنتاج حامض السيباسك بعد إنجاز الاختبارات الأولية بنجاح. وتعد المصفاة أول مشروع صناعي في قطاع الصناعات الثقيلة يتم تشغيله بالدقم، وتم وضع حجر الأساس للمشروع التجاري ممشى العريمي بولاية بركاء على مساحة 240,000 متر مربع وبتكلفة 112 مليون ريال عماني. وتم وضع حجر الأساس لمشروع شركة البشائر للحوم بولاية ثمريت بمحافظة ظفار بتكلفة استثمارية بلغت 37 مليون ريال عماني. ويهدف إلى إنتاج لحوم ذات جودة عالية وصحية في السوق للأفراد والمؤسسات وتصديرها إلى الأسواق المجاورة وسيعمل المشروع في مختلف مراحله على إيجاد 500 فرصة عمل.

ومن أبرز المشاريع التي جرى تدشينها في مارس الماضي: مشروع حي الشرق في ولاية بركاء على مساحة 1.5 مليون متر مربع بتكلفة 200 مليون ريال للمرحلة الأولى، ويتكون من حديقة ملاهي، وحديقة مائية، وحديقة حيوانات، ومركز للفروسية، وفنادق وشقق فندقية...وغيرها. ووقع صندوق الاحتياطي العام للدولة مذكرة اتفاق مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي للتعاون الإستراتيجي في تطوير الموانئ والاستثمار فيها وتشغيلها وإدارتها إضافة إلى فرص تطوير المرافق اللوجستية المهمة الأخرى في جيبوتي.

وفي أبريل، تم افتتاح "مسقط مول"، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 200 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية وصلت إلى 150 مليون ريال عماني، ويوفر ما يقارب 3 آلاف وظيفة للعمانيين. ومن المشاريع العقارية الأخرى تم تدشين مشروع "سوق بازار" التقليدي بولاية صحار ويتكون من 300 محل تجاري للمشغولات الحرفية والسعفيات والنحاسية والفضية والحبوب والتوابل والقهوة والأقمشة والأزياء التقليدية والعصرية، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذه في 2021.

وفي مايو 2019، وقَّعت شركة مرافئ عقداً مع شركة البيئة المشرقة للاستثمار (ماري عمان) لخدمات الطوارئ والحد من التلوث بمينائي خصب وشناص، ويتضمن العقد توظيف 10 عمانيين من خريجي الدبلوم العام لإرسالهم إلى تركيا للتدريب على خدمات التدخل الطارئ والتدخل الفعال وتقييم المخاطر وإعداد خطط لاستجابات الطوارئ، كما تمَّ افتتاح فندق W ويضم 279 غرفة فندقية وأجنحة من فئة الخمس نجوم.

وافتتح وزير الزراعة والثروة السمكية مصنع فخر البحار للأسماك بولاية صور، والذي ينتج أكثر من 10 ملايين كيلوجرام من الأسماك سنويا. ووقعت شركة الشرقية للطيران أوَّل عقد لاستئجار طائرات إيرباص العمودية؛ حيث تعد الشركة الأولى في مجال الطائرات العمودية في السلطنة.

وفي أغسطس الماضي، تمَّ تشغيل أول مروحيَّتين ضمن مشروع هرويل لطاقة الرياح بمحافظة ظفار من أصل 13 مروحة، ونجحتا في توليد 5.5 ميجا واط من الطاقة الكهربائية، وسيجري تشغيل المشروع بطاقته الكاملة قريبا؛ وباستطاعته تغذية حوالي 16,000 منزل بالطاقة الكهربائية. كما تم إسناد الحزمة الأولى لأعمال البنية الأساسية في مدينة خزائن الاقتصادية لشركة جلفار للهندسة والمقاولات تتضمن الحزمة الأولى من الأعمال الإنشائية.

ومن أهم المشروعات في سبتمبر الماضي: افتتاح المبنى الرئيسي للمنطقة الحرة بصلالة، برعاية صاحب السمو السيّد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان. وتقدر التكلفة الإجمالية للمبنى 13,4 مليون ريال عماني، بمساحة 22,500 متر مربع. ويتكون المبنى من 7 طوابق؛ تشمل: مكاتب إدارية للمنطقة الحرة بصلالة ومكاتب للإيجار، إضافة للمرافق الخدمية. وتهدف المنطقة إلى توفير 21 ألف فرصة عمل واستقطاب استثمارات بحجم 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي أكتوبر، افتتح وزير الزراعة والثروة السمكية مصنع المنتجات السمكية بولاية محوت باستثمار يبلغ 4 ملايين ريال عماني، مع مبيعات متوقعة تصل إلى 6 ملايين ريال عماني. وفي الشهر نفسه، بدأت شركة مزون للألبان طرح مُنتجاتها من الحليب الطازج ليكون متاحا أمام المستهلكين في مختلف أرجاء السلطنة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال السنوات العشر المقبلة أكثر من 2300 وظيفة.

وشهد نوفمبر بدء عمليات التشغيل التجاري للتوسعة الإضافية للرصيف التجاري في ميناء السويق بمحافظة شمال الباطنة، وتشمل أعمال التوسعة الإضافية للرصيف التجاري لميناء السويق، وأشرفت على تنفيذها شركة مرافي أسياد. وتم تمديد الرصيف التجاري الحالي ليصبح الطول الإجمالي للرصيف التجاري لميناء السويق بعد أعمال التوسعة 300 متر، وعرض 40 مترا وبعمق 5 أمتار.

ووقعت شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة مع شركة مجمع المينا للاستثمار، اتفاقية لتطوير محطة استراحة للشاحنات في المنطقة الحرة بصحار، كما وقعت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه اتفاقية حق انتفاع لقطعة أرض مخصصة للسوق المركزي للمواشي والمسلخ التابع له وملحقاته بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة مع شركة نصير وسليمان للإنشاءات.

وفي الشهر نفسه، وقَّع معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان 4 اتفاقيات إسكانية بقيمة 26 مليونا و792 ألفاً و319 ريالا عمانيا، تشمل بناء جامعين و6 مساجد و5 مدراس بالمنطقة السكنية الجديدة بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، إلى جانب بناء 74 وحدة سكنية بولاية دماء والطائيين في محافظة شمال الشرقية.

وشهد شهر ديسمبر إعلان شركة عُمان للحوض الجاف بدء تحقيق أرباح لأول مرة منذ تأسيسها قبل عامين، وتخطت الشركة الأهداف المحددة لها ووضعت علامة فارقة جديدة خلال النصف الأول من العام 2019، وتحسن الأداء في النصف الثاني من العام بنسبة 65%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.