بالإنفوجراف.. "فايننشال تايمز" ترصد أبرز الأحداث الاقتصادية في 2019

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أبرز 10 رسوم بيانية "إنفوجراف" تروي أبرز الأحداث في عام 2019، كما يلي

بريكست







يمثل فوز بوريس جونسون في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في ديسمبر، مدفوعًا بوعده لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأكيدا لما هو متوقع من خسائر الدخل المقدرة للفرد. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيضر بشدة المملكة المتحدة، ثم الجارة أيرلندا في المرتبة الثانية، لكن من المتوقع أن يمتد التموج في جميع أنحاء أوروبا.

الصحة العالمية







لم تحرز جميع البلدان تقدماً في جهودها للوصول إلى أهداف التطعيم. وشهدت البلدان المتأثرة بالحرب أو الاضطرابات المدنية، مثل سوريا وجنوب السودان، انخفاضًا كبيرًا في معدلات تلقيح الحصبة في العقد الماضي. ففي الولايات المتحدة، تظل المستويات دون نسبة 95% اللازمة لمنع تفشي المرض على نطاق أوسع. وفي الوقت نفسه، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن المرض له تأثير أكثر خطورة على أجهزة المناعة لدى الأطفال مما كان يعتقد سابقًا.

التشغيل الآلي











يعين العمال لتجربة تغييرات كبيرة في وظائفهم ومهنهم نتيجة التشغيل الآلي. ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن حكوماتهم لا تؤهلهم لهذا التغيير الجذري. ويشير تحليل منفصل أجرته مؤسسة "ماكنسي" إلى أن أولئك الذين يشغلون وظائف منخفضة المهارات ومنخفضة الأجر يتعرضون لأكبر خطر نتيجة التشغيل الآلي.

البيئة







ترتفع مستويات سطح البحر بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقًا، وتشكل خطراً كبيراً على المدن الساحلية والجزر المنخفضة ، وذلك وفقًا لتقرير صدر في سبتمبر عن لجنة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وحذر باحثو الأمم المتحدة من أن الفيضانات الشديدة- التي عادة ما تحدث مرة واحدة في القرن- من المحتمل أن تحدث مرة واحدة على الأقل في العام بحلول عام 2050 في العديد من المناطق، حتى لو كان الاحتباس الحراري يقتصر على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

التغيير المناخي





يمثل التغير المناخي فرصة اقتصادية غير عادية لمزارعي النبيذ الإنجليز وفقًا للأكاديميين بجامعة إيست أنجليا. يحدد نموذج الأرض والمناخ المشترك أكثر من 33000 هكتار من أراضي زراعة الكروم الرئيسية، وهي مساحة أكبر من منطقة الشمبانيا في فرنسا. يشير البحث إلى أن إيسيكس وسوفولك ناضجان بشكل خاص للزراعة، في حين أن العديد من مزارع كروم العنب الإنجليزية الحالية تقع "دون المستوى الأمثل".

سباق الفضاء







شهد عام 2019 الذكرى الخمسين لأول هبوط لطائرة أبولو المأهولة، وتجددت الأسئلة التي تطرقت إلى السؤال عن سبب مرور وقت طويل منذ آخر مهمة قام بها طاقم إلى القمر في عام 1972. مع هدف ناسا المعلن علنًا وهو إعادة البشر إلى أقرب جارٍ للأرض بحلول عام 2024، ودعوة رجال الأعمال الأثرياء للانضمام إلى دول الفضاء الطموحة في إطلاق مهام طموحة خاصة بها ، يبدو شيء واحد مؤكد: سيكون الفضاء مكانا مشغولا للغاية في السنوات القادمة.

الخصوصية







تقود الصين طفرة عالمية في تكنولوجيا المراقبة التي تغذي آراء متزايدة الاستقطاب بشأن الخصوصية والأمن. ربما منعت شرطة سان فرانسيسكو رجال الشرطة من استخدام برنامج التعرف على الوجه. لكن وفقًا لما ذكره الخبير هنري مانس من فايننشال تايمز، فهناك عدد متزايد من الشركات التي تبرر التقدم التكنولوجي على أساس أن "إخفاء الهوية كان مجرد مرحلة في الوجود الإنساني".

الحرب التجارية











هددت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بخروج الأوضاع من السيطرة قبل ظهور علامات تراجع في نهاية العام. وحققت الصين إنجازات هائلة في التجارة العالمية منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2000. ووصف أحد المحللين عام 2019 بأنه "قمة الصين".

الانتخابات الأمريكية







ستهيمن الانتخابات الأمريكية على التغطية الإخبارية في عام 2020. وبدلاً من التنبؤ بالفائز، يشير استطلاع جديد لمؤسسة فاينانشال تايمز- بيترسون حول المعنويات الاقتصادية للناخبين الأمريكيين حول بعض المناقشات التي ستظهر في الحملة، حيث يقول ثلثا الأمريكيين إن وجود ترامب في الرئاسة لم يجعلهم في وضع أفضل.

كوكب الأرض







أخيرًا، كشف علماء الجيولوجيا في ديسمبر أن الشمال المغناطيسي- النقطة على سطح الأرض التي تشير إلى الأسفل مباشرة- يتحرك بمعدل غير مسبوق يبلغ 50 كيلومترًا في السنة. وأكد آخر تحديث للنموذج المغناطيسي العالمي أن المجال المغناطيسي للكوكب يضعف، مما قد يؤدي في النهاية إلى انعكاس كامل في هذا المجال. وفي ظل هذا السيناريو، ستتعرض الأرض للإشعاع الشمسي والكوني الضار، مما يُحدث دمارًا في الحياة الأرضية. ومع دخولنا العقد الجديد بحثًا عن علامات التفاؤل في عالم غير مؤكد، من الجيد أن ينظر الخبراء في فرص هذه الكارثة بعينها عن بُعد، على الأقل خلال القرون القليلة المقبلة.