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ابتداءً من 1 يناير

بلدية مسقط: اقتصار ساعات العمل بخدمات المُراجعين على الفترة الصباحية

الإثنين 30 ديسمبر 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

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جانب من مراكز خدمات المراجعين

 

 مسقط - الرؤية

أعلنت بلدية مسقط عن اقتصار ساعات العمل، بمراكز خدمات المراجعين بالبلدية على الفترة الصباحية بكافة المديريات الخدمية التابعة لها في: مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات، وقريات، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2020م، مع إتاحة الخدمات البلدية الإلكترونية عبر منافذها المختلفة والمكاتب العقارية.

وقال ياسر بن أحمد البطاشي، مدير دائرة التطوير الخدمي بالمديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط إن هذا الإجراء يأتي إيمانًا بأهمية استخدام التقنيات الحديثة، والمضي نحو التحول الرقمي ضمن عمليات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وبناءً على المعطيات التي أكدّت انخفاض أعداد المُراجعين خلال الفترة المسائية.

وأضاف البطاشي، أن ذلك جاء بعد  طرح البلدية حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر القنوات الإلكترونية كتطبيق "بلديتي" عبر الهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية  www.mm.gov.om، لذا سيقتصر عمل مراكز خدمات المراجعين بالمديريات الخدمية على الفترة الصباحية وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 1 يناير 2020م، الأمر الذي سيسهم في إنجاز طلبات المراجعين على أكمل وجه.

وأضاف ياسر البطاشي: انتهجت البلدية بعض المنهجيات العملية العالمية كمنهجية "كايزون" والتي تقوم على مبدأ تقليل الهدر والتكاليف التشغيلية، وبالتالي سيُسهم في عملية تسهيل الإجراءات، مما يحفّز المستفيد على تخليص معاملاته عبر هذه المنافذ الإلكترونية دون الحاجة للرجوع إلى مراكز خدمات المراجعين، كما أنَّ بلدية مسقط تكرّس جهودها في تطوير وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور باستخدام مختلف التقنيات الحديثة والوسائل المتاحة.

 

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