"سندان" تستعد للافتتاح المبدئي 22 يناير وسط تزايد طلبات الاستثمار

الكندي: توفر الخدمات والتكامل بين الأنشطة والموقع المميز تجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين

80 % من المعارض بدأت عملها والمدينة تشهد أكبر تجمع للسيارات المستعملة في السلطنة

الرؤية – أحمد الجهوري

تحتفل مدينة سندان للتطوير في الـ 22 من يناير المقبل بالافتتاح المبدئي بعد جاهزيتها كأول مدينة صناعية متكاملة يديرها القطاع الخاص في السلطنة وتتمتع ببنية أساسية تلبي احتياجات المستثمرين وطالبي الخدمة.

وبدأت الحركة التجارية تتزايد بشكل ملحوظ، حيث شهدت الفترة الماضية تشغيل العديد من معارض السيارات والأنشطة التجارية والصناعية الاخرى، فيما سيتزايد عددها بشكل أكبر خلال الفترة القريبة القادمة التي تعقب الافتتاح المبدئي.

وأكّد مسؤولو سندان للتطوير في مؤتمر صحفي تمّ عقده صباح أمس، وتم خلاله الإعلان عن موعد الافتتاح المبدائي لمدينة سندان والفعاليات المصاحبة، وتم توقيع اتفاقية مع شركة المها لتسويق المنتجات النفطية لإنشاء محطة وقود في المدينة خلال الأشهر القادمة.

وأصبحت مدينة سندان تتمتع بكافة المواصفات والخدمات كنموذج فريد من نوعه في السلطنة حيث تتميز بالتكامل بين أنشطتها التجارية والصناعية خصوصا ما يتعلق بالسيارات ومواد البناء، في ظل ما تتمتع به من خدمات تغطي كافة الجوانب بما فيها الخدمات البنكية والاتصالات ومكاتب السفر والسياحة والمطاعم والمقاهي والعيادة الطبية والشقق السكنية التي تتميز بمساحات مختلفة ومحطة وقود ومسجد مما يجعلها مدينة صناعية متكاملة.

ومن جانبه أعرب محمد بن سليمان الكندي رئيس مجلس إدارة سندان للتطوير عن سعادته الكبيرة بما تحقق على أرض الواقع في مدينة سندان خلال زمن قياسي لتكون جاهزة لممارسة الأعمال وتواكب تطلعات المستثمرين والزائرين لها.

وقال محمد الكندي إنّ الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به سندان الصناعية على طريق مسقط السريع وتكامل الخدمات مع وجود المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة كل ذلك يجعلها قبلة مفضلة للاستثمار.

وأشار الكندي إلى أنّ جملة من الأنشطة تم افتتاحها بالفعل وخصوصا معارض السيارات وتشهد حركة نشطة، متوقعا أن تستقبل مدينة سندان يوميا أكثر من 15 ألف زائر، إلى جانب آلاف العمال في الأنشطة التي تضمها المدينة مستقبلا والتي سيتجاوز عددها قرابة 1200 نشاط صناعي وتجاري.

وبدوره قال علي سليمان الرئيس التنفيذي لـ سندان للتطوير أن مدينة سندان الصناعية ستكون بمثابة السوق المركزي لتجارة السيارات فيما يتعلق ببيع وشراء السيارات من خلال المعارض المتواجدة والأنشطة التجارية والصناعية المرتبطة بها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لسندان للتطوير، أن المدينة الصناعية ستكون رائدة في هذا الجانب، مع تنوع أنشطة السيارات حيث ستضم إلى جانب المعارض ورش إصلاح السيارات وأكبر مركز لقطع السيارات المستعملة "السكراب".

وأكد سليمان، أنّ توفر الخدمات سواء الحكومية أو الخاصة على التواجد سيكون له دور كبير في تعزيز الحركة التجارية، حيث تتواجد شركات الاتصالات ومكاتب السفر والسياحة والمؤسسات المالية بما فيها بنك مسقط ومحلات الصرافة، وفي إطار الحرص على تواجد بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بإنهاء المعاملات وقعت سندان مع عدة جهات حكومية وبصدد التوقيع مع جهات حكومية أخرى لتوفير كافة التسهيلات وتخليص إجراءات زبائن مدينة سندان.

من جانبه قال الكابتن علي سليمان الرئيس التنفيذي لـ سندان للتطوير، إنّ المدينة وقعت عددا من الاتفاقيات مع عدة شركات مختلفة لإقامة الحي الإيراني في سندان الصناعية والعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية.

وأشار إلى أنّه نظرا للإقبال المتزايد من قبل المستثمرين على وحدات مدينة سندان وخصوصا ورش إصلاح السيارات الكبيرة والمخازن والصالة المغلقة للمزاد فقد تمّ الاتفاق مع الشركة العمانية – اللبنانية على إنشاء أعمال توسعية تشمل وحدات جديدة. وبناء على ذلك ستقوم سندان بتوقيع عدة اتفاقيات مع مختلف الشركات التي تسعى لحجز مواقعها في مدينة سندان الصناعية.

وتضم مدينة سندان أكبر تجمع لمعارض السيارات المستعملة في السلطنة إلى جانب الخدمات الأخرى المساندة لسوق السيارات مثل مكاتب التأمين، ومكاتب التمويل، ومكاتب سند، والمخازن وورش الصيانة لفحص وتصليح السيارات وكراجات سيارات الدفع الرباعي والعديد من محلات قطع غيار السيارات ومحلات بيع الإطارات والتلميع ومحلات الزينة والإكسسوارات، إضافة إلى صالة مغلقة للمزاد الإلكتروني للسيارات، للمرة الأولى في السلطنة، حيث ستكون مزودة بكافة الأنظمة الحديثة والتي ستتم إدارتها عن طريق شركة كوبارت العالمية والمتخصصة في المزادات المفتوحة عبر الانترنت، كما تم التوقيع مع عدة شركات اتصالات منها الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، ومؤخرا تم التوقيع مع الشركة العمانية القطرية للاتصالات "اوريدو" لتقديم حلول وخدمات الاتصالات المتعددة.

وتعتبر معارض السيارات نقطة الانطلاقة للأعمال التجارية في مدينة سندان الصناعية بعد أن تم بدأ قرابة 80 بالمائة من هذه المعارض عمليات البيع والشراء مما يعكس أهمية هذه المدينة الصناعية التي هيئت لتجمع معارض السيارات في مكان واحد مما يسهل على الزبائن انتقاء رغباتهم ويقلل الجهد والوقت.