"تنبؤات 2020": إتمام "البريكست" وأفول نجم ميركل وريادة الصين في "الجيل الخامس"

ترجمة - رنا عبدالحكيم

نشرتْ صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عددا من التوقعات والتنبؤات التي أعدها كُتاب ومحرري الصحيفة للعام الجديد في موضوعات عالمية مختلفة.. نستعرضها فيما يلي:

هل سيوافق بوريس جونسون على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي؟

نعم. هذا هو هدفه ولديه فرصة جيدة. بإعلان الموعد النهائي سيتم تحديده في القانون المترقب، ومع ذلك، فقد وضع رئيس الوزراء أهدافا قريبة. وسيكون من شبه المستحيل التفاوض إلى ما هو أبعد من صفقة ضئيلة تغطي تجارة البضائع خلال الوقت المتاح. وأكد جونسون أن هدفه هو إلغاء الرسوم والحصص على جميع السلع، لكنه سيواجه عقبات مثل إصرار فرنسا على إدراج مصايد الأسماك في أي صفقة، وبأن تعطي بريطانيا تأكيدات بأنها لن تسعى إلى تقويض معايير الاتحاد الأوروبي بشأن العمل والبيئة.

هل سينهار تحالف أنجيلا ميركل في ألمانيا؟

نعم. سوف تكافح المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل للحفاظ على التحالف في وضعه الحالي. واضطر كبار قادة الحزب والوزراء من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الجديد نوربرت والتر بورجانز وساسكيا إسكن إلى تخفيف حدة خطابهم المناهض للتحالف في مؤتمر الحزب الأخير. لكن تم انتخابهم، وسوف يتعارض تعهدهم بزيادة الإنفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ من الناحية المالية. وقد يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تجنب إجراء انتخابات مبكرة، خوفًا من التفجير، والسماح لحكومة أقلية حتى عام 2021 عندما تتقاعد ميركل.

هل سيعود ماتيو سالفيني إلى السلطة في إيطاليا؟

نعم. بعد محاولة فاشلة لتنظيم انتخابات مبكرة في أغسطس وإيجاد نفسه محرومًا من منصبه، يتقدم زعيم الرابطة الوطنية اليمينية في استطلاعات الرأي مرة أخرى. وأثبت الائتلاف الذي تولى السلطة قبل أربعة أشهر أنه مرتبك وغير فعال كما أنهى سالفيني. إن الهزيمة لصالح اليسار في معقلها إميليا رومانيا في الانتخابات الإقليمية في أواخر شهر يناير ستؤدي إلى إرسال الحكومة إلى مأزق. فحتى الاحتجاجات الجديدة المناهضة لسلفيني تؤكد من جديد تفوقه.

هل سيفوز دونالد ترامب بأصوات الناخبين في انتخابات 2020؟

لا، في العام 2016، حصلت هيلاري كلينتون على ما يقرب من 3 ملايين صوت أكثر من ترامب ومع ذلك خسرت في نتائج المجمع الانتخابية. وسيكون هذا الهامش أكثر اتساعًا في العام 2020. ويعيش الكثير من الناخبين المناهضين لترامب في ولايات ديمقراطية بالفعل مثل كاليفورنيا ونيويورك. وقد يسبب ذلك "إهدارا" لأصواتهم. وستأتي المعركة الحقيقية مرة أخرى إلى ولايات الغرب الأوسط الأصغر التي منحت النصر لترامب في المرة الماضية.

هل ستستعيد الهند مكانتها كأكبر اقتصاد نامٍ؟

لا. فقد انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند من 8% إلى 4.5% في العام الماضي، وذلك بسبب المشكلات الخطيرة في النظام المصرفي والمالي وقطاع العقارات الذي كان مزدهراً في السابق. لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تصر على أن مشاكل الهند الاقتصادية دورية وليست لديها خطة موثوقة للتصدي للتحديات. وقد يتعافى النمو قليلاً من أدنى مستوى له في 6 سنوات، لكن الهند سوف تكافح لاستعادة الزخم الكافي لتجاوز الصين ذات النمو البطيء.

هل ستندلع حرب مع إيران؟

لا. لقد تلاشت المخاوف بشأن الصراع بين الولايات المتحدة وحلفائها العرب وإيران منذ شهور؛ حيث كثفت إدارة ترامب إستراتيجية "الضغط الأقصى" ضد الجمهورية الإسلامية. وردت طهران بتحركات استفزازية، منها إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار والاستيلاء على سفينة بريطانية، ومهاجمة صناعة النفط في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، وعلى الرغم من الخطاب العدائي، أظهر ترامب عزوفًا عن اتخاذ إجراء قوي. وتصر جميع الأطراف على أنها لا تريد الحرب. ومع اقتراب موعد الانتخابات، من المرجح أن يسعى ترامب لعدم توريط أمريكا في صراع. ومع ذلك، فإن أي سوء تقدير سيؤدي إلى إحداث تداعيات أوسع نطاقًا عن غير قصد.

هل سيعمل المهندس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "إعادة ضبط" العلاقات مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين؟

لا، لقد قدم الرئيس الفرنسي مبادرات طموحة لاستعادة العلاقات مع روسيا. لكن الطريق إلى أي إعادة ضبط هذه العلاقات يمر عبر اتفاق سلام في أوكرانيا، وهو أمر غير مرجح. وتم انتخاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تعهد بإنهاء الصراع الدائر في شرق البلاد. ومع ذلك، لا يستطيع أن يوافق على مطالب موسكو بمنح "وضع خاص" لدونباس وهي منطقة نزاع، الأمر الذي تخشاه كييف من أن يمكّن روسيا من الحفاظ على النفوذ من خلال وكلائها هناك، مما يجعل المنطقة نوعًا من السرطان داخل أوكرانيا. لكن مع ذلك من الممكن استئناف الحوار المحدود مع روسيا.

هل ستصبح الصين رائدة الجيل الخامس على مستوى العالم؟

نعم. ستكون الريادة للصين في مجال اتصالات 5G، وهو الاتصال اللاسلكي فائق السرعة والعمود الفقري لإنترنت الأشياء. وفيما يتعلق بعدد عقود تقديم خدمات الجيل الخامس في الخارج، ستتقدم هواوي إلى المنافسة في مواجهة شركة إيركسون، على الرغم من الضغط الأمريكي للحد من عمل مجموعة الاتصالات الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي مبيعات الهواتف الذكية من الجيل الخامس، ستتفوق شركات هواوي وأوبو وفيفو وغيرها من الشركات الصينية على آبل وسامسونج وغيرها.