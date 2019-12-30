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النقل تحدد 20 يناير موعدًا لافتتاح طريق الشرقية السريع

الإثنين 30 ديسمبر 2019 10:47 ص بتوقيت مسقط

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الشرقية - الرؤية

أعلنت وزارة النقل أنّ موعد افتتاح الحركة المرورية على طريق الشرقية السريع بدءًا من ولاية بدبد مروراً بوادي العق وحتى ولاية الكامل والوافي بطول 191 كلم سيكون يوم الإثنين الموافق عشرين من يناير 2020م.

وقالت الوزارة إن الطريق الاستراتيجي يشتمل على ثلاث حارات مرور في كل اتجاه وبسرعة تصميمة مسموحة 120 كلم في الساعة، ويتضمن على جسور حديثة تمتد فوق معابر الأودية يصل ارتفاعها إلى 90 مترا، كما يحتوي الطريق لأول مرة بالسلطنة على نفقين لعبور السيارات يبلغ طولهما الإجمالي 2,1 كيلومتر، حيث يقع النفق الأول في بداية هذا الجزء بقرية نداب بولاية سمائل بطول 650 مترا ، فيما يتوسط النفق الثاني السلسلة الجبلية بوادي العق بطول 1450 مترا، ويتكون كل نفق من مسارين منفصلين بواقع  3 حارات في كل اتجاه وبسرعة تصميمية مسموحة داخل النفق 90 كلم في الساعة حيث صممت الأنفاق وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية مشتملةً على كافة أدوات الأمان والسلامة.

 

وأشارت الوزارة إلى أنّ الحركة المرورية في الأنفاق ستكون تجريبية لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ افتتاح الطريق وسيقتصر المرور في الأنفاق خلال هذه الفترة على المركبات الخفيفة فقط، وبعد انتهاء الفترة التجريبية سيتم السماح بعبور جميع المركبات الثقيلة عدا المركبات المحملة بالمواد البترولية والخطرة حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق، لذلك يوجد مخرج خاص للشاحنات قبل كل نفق خلال "الفترة التجريبية"، للاتجاه الى الطريق القائم المفرد بوادي العق.

 

ودعت الوزارة السائقين إلى إتباع اللوائح الإرشادية وإجراءات الأمن والسلامة داخل الأنفاق التي ستعلنها الوزارة لاحقاً عبر مواقعها في منصات التواصل الاجتماعي، نظراً لحداثة التعامل مع الأنفاق على مرتادي الطرق بالسلطنة.

 

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