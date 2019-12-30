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أتعلم كيف يوجعنا الحنين؟

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

أتعلم كيف يوجعنا الحنين؟

 

هلال الشيادي| سلطنة عمان

 

إلى عينيك تدفعنا الشجونُ

                        متى يا نور موطننا تبينُ

//

متى؟ فالحرف يشعله اشتياقٌ

                      متى؟ والقلب يولعه الأنينُ

//

أرى بعمان يا قابوسُ حزنا

                       أتعلم كيف يوجعنا الحنين؟

//

فكل سمائنا ملأى دعاءً

                     ووجه الأرض مكتئب حزينُ

//

نطالع بعضنا فنراك فينا

                            فكم تهفو للقياك العيونُ

//

ضجيج دعائنا يعلو سماء

                           وللأرض ابتهالاتٌ أنين

//

عبرنا في بحار الوجد شعبا

                      م  تى ترسو ببسمتك السفينُ

//

نحبك كلنا سلطانَ عزٍّ

                       نحبك يا الأبُ البرُّ الحنونُ

//

لأنك نهضةٌ عيدٌ رخاءٌ

                           لأنك قائدٌ وافٍ أمين

//

تحبك حينما تمشي الرواسي

                     وتهواك المآذنُ والحصونُ

//

وتعبر في القلوب بكل حب

                     وتعشقك الأماكن والسنون

//

وكل عمان ساجدة بحب

                        بكل قواك ربي تستعين

//

لأنك ربنا شافٍ مجيب

                        قريب لا يدانيك الوتين

//

فعافِ لنا حبيبَ الشعبِ لطفا

                        فلطفك سيدي فتحٌ مبينُ

//

بـ(كن) يا رب أذهبْ كل بأسٍ

                           فأمرك نافذًا فينا يكون

//

فلا نخشى عليه من المآسي

                         بعين الله قابوس مصونُ

//

غدا سيطل في بشر وسعد

                        وتغشاه الجلالة والسكونُ

//

غدا سيطل محتفلًا بهيا

                       وبين يديه يوبيلٌ ثمينُ

//

ستقبل غيمة ملأى هناءً

                     وتبتلُّ الحنايا والغصون

//

لذلك فاطمئني يا بلادي

                         فإن الله رحمنٌ معين

//

فدم يا سيدي في كل خير

               فإن دعاءنا الحصن الحصينُ

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