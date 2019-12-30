هلال الشيادي| سلطنة عمان

إلى عينيك تدفعنا الشجونُ

متى يا نور موطننا تبينُ

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متى؟ فالحرف يشعله اشتياقٌ

متى؟ والقلب يولعه الأنينُ

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أرى بعمان يا قابوسُ حزنا

أتعلم كيف يوجعنا الحنين؟

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فكل سمائنا ملأى دعاءً

ووجه الأرض مكتئب حزينُ

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نطالع بعضنا فنراك فينا

فكم تهفو للقياك العيونُ

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ضجيج دعائنا يعلو سماء

وللأرض ابتهالاتٌ أنين

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عبرنا في بحار الوجد شعبا

م تى ترسو ببسمتك السفينُ

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نحبك كلنا سلطانَ عزٍّ

نحبك يا الأبُ البرُّ الحنونُ

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لأنك نهضةٌ عيدٌ رخاءٌ

لأنك قائدٌ وافٍ أمين

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تحبك حينما تمشي الرواسي

وتهواك المآذنُ والحصونُ

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وتعبر في القلوب بكل حب

وتعشقك الأماكن والسنون

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وكل عمان ساجدة بحب

بكل قواك ربي تستعين

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لأنك ربنا شافٍ مجيب

قريب لا يدانيك الوتين

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فعافِ لنا حبيبَ الشعبِ لطفا

فلطفك سيدي فتحٌ مبينُ

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بـ(كن) يا رب أذهبْ كل بأسٍ

فأمرك نافذًا فينا يكون

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فلا نخشى عليه من المآسي

بعين الله قابوس مصونُ

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غدا سيطل في بشر وسعد

وتغشاه الجلالة والسكونُ

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غدا سيطل محتفلًا بهيا

وبين يديه يوبيلٌ ثمينُ

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ستقبل غيمة ملأى هناءً

وتبتلُّ الحنايا والغصون

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لذلك فاطمئني يا بلادي

فإن الله رحمنٌ معين

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فدم يا سيدي في كل خير

فإن دعاءنا الحصن الحصينُ