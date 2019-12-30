مبارك العامري| شاعر وروائي وأديب عُماني
1
اسْمُهَا عُمَان
وهَذا يَكْفي
لِأَتَقَلَّدها وِسَامَاً
على الصَّدْر ..
2
تَأْخُذُنَا الجُغْرافْيَا
إلى أَبْعَدِ نُقْطَةٍ فِيهَا
وعِنْدَمَا نَعُودُ كَالأَيْتَامِ
نَجِدُ في حُضْنكِ الوَثِيرِ
مَأْوَىً لالْتِبَاسَاتِنَا
ومَهْدَاً آمِنَاً
لِطُفُولَتِنَا المُتَشَظِّيَة ..
3
عُمَان أمانةٌ في أعناقِكُم
أَيُّهَا الحقيقيون
فلا تتركوها لقمةً سائغةً
في أيدي الطارئين
شُذَّاذ الآفاق
من لوبيَّاتٍ وقراصنة ..
4
عُمَانُ
مَعْجونَةٌ بِهَا
أرْوَحُنَا ..
5
عُمانُ في القَلبِ
بلْ هي القلبُ ..
6
سأَغْفو على حُلْمٍ
مُحتَضِناً عُمان ..