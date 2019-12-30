الإثنين, 30 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

عُمَان

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

عُمَان

 

مبارك العامري| شاعر وروائي وأديب عُماني

 

1

اسْمُهَا عُمَان

وهَذا يَكْفي

لِأَتَقَلَّدها وِسَامَاً

على الصَّدْر ..

 

2

تَأْخُذُنَا الجُغْرافْيَا

إلى أَبْعَدِ نُقْطَةٍ فِيهَا

وعِنْدَمَا نَعُودُ كَالأَيْتَامِ

نَجِدُ في حُضْنكِ الوَثِيرِ

مَأْوَىً لالْتِبَاسَاتِنَا

ومَهْدَاً آمِنَاً

لِطُفُولَتِنَا المُتَشَظِّيَة ..

 

3

عُمَان أمانةٌ في أعناقِكُم

أَيُّهَا الحقيقيون

فلا تتركوها لقمةً سائغةً

في أيدي الطارئين

شُذَّاذ الآفاق

من لوبيَّاتٍ وقراصنة ..

 

4

عُمَانُ

مَعْجونَةٌ بِهَا

أرْوَحُنَا ..

 

5

عُمانُ في القَلبِ

بلْ هي القلبُ ..

 

6

سأَغْفو على حُلْمٍ

مُحتَضِناً عُمان ..

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 مايو 2015

"كليّة عمان" تُنظّم فعالية "المحافظة على البيئة والسياحة المستدامة في عمان"

المزيد

09 نوفمبر 2015

"نفط عمان" تتوج ضمن قائمة "أفضل 20 شركة في عمان" تقديرا لخدماتها المتميزة

المزيد

04 أبريل 2016

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يستضيف النسخة المقبلة من "إنفرا عمان"

المزيد

06 أبريل 2015

"تنمية نفط عمان" تجدد شراكتها مع "أوتورد باوند عمان" لـ3 سنوات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وفد من الخدمة المدنية يشارك في اجتماعات الأمانة العامة للتعاون الخليجي بالرياض

المحليات - أخبار

تسجيل أول براءة اختراع لكلية العلوم التطبيقية بصحار

المحليات - تعليم

الموافقة على النتائج النهائية للمنشآت الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

الاقتصاد - محلي

"مدائن" تنظم حلقة عمل حول التحديات المعاصرة في الإدارة والطرق الحديثة لمُعالجتها

الاقتصاد - محلي

تطبيق قواعد جديدة لضم مدد الخدمة للاشتراك في "التأمينات".. الأربعاء

المحليات - أخبار

أمطار على ظفار والوسطى وتوقعات بامتدادها نحو الشرقية ومسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة