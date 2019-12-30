مبارك العامري| شاعر وروائي وأديب عُماني

1

اسْمُهَا عُمَان

وهَذا يَكْفي

لِأَتَقَلَّدها وِسَامَاً

على الصَّدْر ..

2

تَأْخُذُنَا الجُغْرافْيَا

إلى أَبْعَدِ نُقْطَةٍ فِيهَا

وعِنْدَمَا نَعُودُ كَالأَيْتَامِ

نَجِدُ في حُضْنكِ الوَثِيرِ

مَأْوَىً لالْتِبَاسَاتِنَا

ومَهْدَاً آمِنَاً

لِطُفُولَتِنَا المُتَشَظِّيَة ..

3

عُمَان أمانةٌ في أعناقِكُم

أَيُّهَا الحقيقيون

فلا تتركوها لقمةً سائغةً

في أيدي الطارئين

شُذَّاذ الآفاق

من لوبيَّاتٍ وقراصنة ..

4

عُمَانُ

مَعْجونَةٌ بِهَا

أرْوَحُنَا ..

5

عُمانُ في القَلبِ

بلْ هي القلبُ ..

6

سأَغْفو على حُلْمٍ

مُحتَضِناً عُمان ..