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خلال استقبال سُّموه للرئيس الفرنسي الأسبق

السيد فهد يؤكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين السلطنة وفرنسا.. وساركوزي يعرب عن اعتزازه بزيارة عُمان

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

السيد فهد يؤكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين السلطنة وفرنسا.. وساركوزي يعرب عن اعتزازه بزيارة عُمان

◄ استعراض شامل لتطورات الساحة الدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك

مسقط- العمانية

استقبل صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس فخامة نيكولا ساركوزي الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية الذي يزور السلطنة حاليًا؛ حيث نقل التحيات والتمنيات الطيبة لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

وبعد أن رحَّب صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بفخامة الضيف، أكد سُّموه على عمق العلاقات التاريخية الراسخة مع فرنسا وما شهدته من تطور مطرد في العديد من المجالات بفضل الحرص الذي توليه القيادة في كل من البلدين تحقيقاً لمصلحة الشعبين الصديقين، مشيدا سُّموه بالدور البناء الذي قام به فخامة نيكولا ساركوزي خلال فترة توليه الرئاسة الفرنسية لتعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية الفرنسية والسلطنة.

جرى خلال اللقاء استعراض شامل للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية، كما تمَّ التطرق لعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. وقد أعرب فخامته عن اعتزازه بهذه الزيارة للسلطنة التي تكن بلاده لها كل التقدير والاحترام لدورها الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي وتوطيد علاقات الصداقة والتفاهم بين كافة الشعوب.

حضر اللقاء معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، كما حضره سعادة السفير رينو سالینس سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى السلطنة.

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