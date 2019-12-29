سلحفاة تشعل النيران في المنزل!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أنقذت سلطات الإطفاء البريطانية سلحفاة في منتصف العمر خلال احتفالات عيد الميلاد بعد أن أشعلت النار في المنزل الذي تعيش فيه.

وقالت إيسكس فاير سرفيس في تقرير عن الحادث إنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى منزل في غريت دونموو، وهي بلدة تبعد حوالي 45 ميلاً شمال شرقي لندن، بعد أن سمع أحد الجيران إنذار الدخان يدوي. وعندما وصلت سيارات الإطفاء إلى مكان النيران، كان المنزل ممتلئاً بالدخان وكان هناك حريق في إحدى الغرف.

وقال جاري وين مدير المراقبة في محطة إطفاء غريت دونموو: "بدأ الحريق بعد أن ضربت السلحفاة مصباحًا حراريًا على فراشها، ثم اشتعلت فيه النيران". وأضاف "كانت هذه السلحفاة البالغة 45 عامًا محظوظة للغاية، ونأمل الآن أن تعيش حياة طويلة وسعيدة بفضل أجهزة الإنذار بالدخان والتي عملت بشكل جيد".

وشاركت خدمة إيسكس للإطفاء صورة السلحفاة الغاضبة وأشادت بالعامليين الذين تركوا عائلاتهم لمواجهة الحريق.