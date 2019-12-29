الأحد, 29 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

سلحفاة تشعل النيران في المنزل!

الأحد 29 ديسمبر 2019 10:49 م بتوقيت مسقط

سلحفاة تشعل النيران في المنزل!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أنقذت سلطات الإطفاء البريطانية سلحفاة في منتصف العمر خلال احتفالات عيد الميلاد بعد أن أشعلت النار في المنزل الذي تعيش فيه.

وقالت إيسكس فاير سرفيس في تقرير عن الحادث إنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى منزل في غريت دونموو، وهي بلدة تبعد حوالي 45 ميلاً شمال شرقي لندن، بعد أن سمع أحد الجيران إنذار الدخان يدوي. وعندما وصلت سيارات الإطفاء إلى مكان النيران، كان المنزل ممتلئاً بالدخان وكان هناك حريق في إحدى الغرف.

وقال جاري وين مدير المراقبة في محطة إطفاء غريت دونموو: "بدأ الحريق بعد أن ضربت السلحفاة مصباحًا حراريًا على فراشها، ثم اشتعلت فيه النيران". وأضاف "كانت هذه السلحفاة البالغة 45 عامًا محظوظة للغاية، ونأمل الآن أن تعيش حياة طويلة وسعيدة بفضل أجهزة الإنذار بالدخان والتي عملت بشكل جيد".

وشاركت خدمة إيسكس للإطفاء صورة السلحفاة الغاضبة وأشادت بالعامليين الذين تركوا عائلاتهم لمواجهة الحريق.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 سبتمبر 2019

بلاغ عن خطر مروري.. والسبب: سلحفاة!

المزيد

18 يناير 2018

8 أطفال يلقون حتفهم بعد تناول سلحفاة بحرية

المزيد

19 مارس 2018

تعرف على مصير سلحفاة التهمت كلبا صغيرا

المزيد

25 يونيو 2015

العثور على حفرية لأقدم سلحفاة في العالم بألمانيا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وفد من الخدمة المدنية يشارك في اجتماعات الأمانة العامة للتعاون الخليجي بالرياض

المحليات - أخبار

تسجيل أول براءة اختراع لكلية العلوم التطبيقية بصحار

المحليات - تعليم

الموافقة على النتائج النهائية للمنشآت الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

الاقتصاد - محلي

"مدائن" تنظم حلقة عمل حول التحديات المعاصرة في الإدارة والطرق الحديثة لمُعالجتها

الاقتصاد - محلي

تطبيق قواعد جديدة لضم مدد الخدمة للاشتراك في "التأمينات".. الأربعاء

المحليات - أخبار

أمطار على ظفار والوسطى وتوقعات بامتدادها نحو الشرقية ومسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة